Vill du arbeta i ett team med höga ambitioner?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Norberg Visa alla säljarjobb i Norberg
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu nya engagerade säljare med utgångspunkt i Norberg. Vi söker dig som är social, driven och vill ha ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, träffa nya människor och påverka din egen framgång.
Hos oss får du representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet inom försäljning, kommunikation och kundrelationer.
Om rollen
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där du får möjlighet att träffa kunder varje dag. Du hjälper människor att hitta smartare lösningar inom energi och teknik samtidigt som du utvecklar dina färdigheter inom försäljning och personlig kommunikation.
Du utgår från Norberg och blir en del av ett team där vi arbetar tillsammans, stöttar varandra och strävar efter att nå gemensamma mål.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och utbildning inom försäljning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och avancera inom företaget
Ett positivt arbetsklimat med stark gemenskap
Vi belönar engagemang och prestation
Vi tycker att bra arbete ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss kombineras tydliga mål med en arbetsmiljö där vi har roligt, utvecklas tillsammans och firar framgångar.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och gillar att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Motiveras av att nå mål och utvecklas
Är ansvarstagande och engagerad
Trivs både med självständigt arbete och lagarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi söker framför allt rätt person med rätt inställning och viljan att lyckas.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, bygga erfarenhet och skapa resultat?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Norberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: norberg@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
738 50 NORBERG Jobbnummer
9973868