Vill du arbeta extra varannan helg som personlig assistent ? Se hit!
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2025-09-26
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Ulricehamn
, Borås
, Tranemo
, Svenljunga
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Nu söker vi någon som vill arbeta varannan helg på schema (jämn helg) till en glad och härlig tjej i Ulricehamn. Vi behöver dig med stort engagemang för personer med funktionsnedsättning.
Kunden är en tjej som sitter i rullstol, hon tycker om att vara ute i friska luften och gå/stå-träna. Hon har viss kommunikation, och om det är rätt då får du snabbt en personkemi med henne som ger er båda glädje. Har du erfarenhet av PEG och lift är det ett plus men inget måste.
Arbetstiden är antingen 07-15 eller 15-22. Kan du hoppa in och arbeta extra utöver dina fasta pass är det bra. Vi behöver en vikarie vardagar 07-15 när vår kund är i skolan.
Vi ser gärna kvinnliga sökande. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem och i skolan.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.
Nu söker vi dig som har möjlighet att arbeta i sommar när ordinarie assistenter är på semester och fungerar det finns det chans till förlängning i höst.
Monument assistans vill alltid se ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Kontakt
Uppdragschef
Jennifer Larsson jennifer@monumentassistans.se 0760287075 Jobbnummer
9528399