Vill du arbeta extra som vikarie & personlig ass, centralt Falun

**Sommarvikariat som personlig assistent**
Vi söker sommarvikarier till vårt team för att täcka upp ordinarie personal semester. Eftersom jag har personlig assistans dygnet runt kan det ibland uppstå behov av extra stöd vid sjukdom. Jag bor centralt i Falun, vilket innebär bra kommunikationer med buss.
Jag är 55 år, och på fritiden gillar jag att titta på film och sport, samt att vara ute i naturen när vädret tillåter. Jag är astmatiker och värdesätter ett städat och rent hem.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa mig i min vardag med bland annat matlagning, städning, samt vid dusch och toalettbesök. Jag kommunicerar med talet och tycker om att prata och diskutera med mina assistenter.
Arbetspassen är varierande, dag , kväll natt på vardagar och lång pass på helgerna. Intervjuer sker löpande , så ansök gärna redan idag!
