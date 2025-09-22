Vill du arbeta extra som vikarie & personlig ass, centralt Falun
Vi söker timvikarier vid behov till mitt team. Eftersom jag har personlig assistans dygnet runt så uppstår sjukdom och då behöver jag extra vikarier. Jag bor centralt i Falun, så bra kommunikation till mig med buss. Jag 55 år och gillar titta på film och sport, och om väder tillåter så tycker även om att vara i naturen. Jag är astmatiker så gillar att ha ett städat och fint hem.
Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag som matlagning, städning och vid dusch samt toalettbesök. Jag kommunicerar med talet och gillar att diskutera och prata med mina assistenter.
Hos mig är arbetspassen varierande, så sök gärna redan idag och skriv om du kan arbeta vardagar alt helg.
Intervjuer kommer att ske löpande via teams. Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
