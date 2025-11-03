Vill du arbeta extra som lagerarbetare på Systembolagets varudepå?
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2025-11-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Letar du efter ett långsiktigt och flexibelt extrajobb med start i september 2025? Eller är du pensionär och vill fortsätta jobba några dagar i veckan under hösten och framåt? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu lagerarbetare till vår konsultpool på Systembolagets varudepå i Pilängen, där hela Systembolagets sortiment lagerförs och leveranser går ut till butiker, ombud och privatpersoner i stora delar av landet. Här blir du en del av ett dedikerat team där kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet står i fokus - och där du har möjlighet att stanna kvar och arbeta extra över en längre tid.
Som lagerarbetare kommer du främst att arbeta med orderplock för butiker, ombud och hemleveranser. Du kommer även att kontrollera utgående kundorder, packa och sortera paket, fylla på varor samt utföra andra arbetsuppgifter inom lagret. Arbetet är fysiskt och kräver att du har god fysik då tunga lyft förekommer. Du behöver trivas i ett högt tempo, vara noggrann och flexibel samt ha förmåga att arbeta självständigt såväl som i samarbete med dina kollegor.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Systembolaget. Arbetstiderna är varierande men förläggs främst på vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Som konsult får du dina arbetspass tilldelade veckovis, men det kan även förekomma bokningar med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller arbetstoppar.
Arbetspassen förläggs främst på vardagar mellan kl. 07:00-16:00. Som konsult får du dina pass tilldelade i förväg, men vid arbetstoppar, sjukdom eller andra förändringar kan bokningar ske med kortare varsel. Start sker i september, och vi söker dig som vill arbeta långsiktigt under hösten och gärna även framåt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är tillgänglig för att påbörja arbetet i september och som ser uppdraget som långsiktigt, med möjlighet att arbeta löpande under hösten och vidare framåt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent, till exempel studier eller deltidsarbete, eller vara ålders- eller avtalspensionär. Du ska kunna styrka din sysselsättning med intyg i samband med ansökan. Du behöver även ha truckkort med behörighet A1, god datavana samt behärska svenska i tal och skrift. Det är viktigt att du är ansvarsfull, serviceinriktad och har fyllt 20 år vid anställningens start.
Tveka inte - ansök redan idag och bli en del av vårt engagerade team på Systembolagets varudepå i Pilängen. Vi ser gärna att du vill vara med och bidra långsiktigt till ett effektivt och hållbart arbetsflöde.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Örebro/Karlstad orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9586808