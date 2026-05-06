Vill du arbeta extra som avlösare åt barnkund i Täby?
2026-05-06
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Vem söker vi?
Vi söker DIG som har barnerfarenhet och älskar att umgås med barn! Du är lekfull, är van att ligga steget före och känner till lågaffektivt bemötande. Du känner dig bekväm med blöjbyten och att stötta vid toalettbesök. Bra på alternativ kommunikation om barnets talande språk är begränsat. Personkemi mellan familjen och medarbetare värderas högt hos oss, därför söker vi medarbetare med olika personlighetstyper, åldrar och fritidsintressen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av NPF-diagnoser (genom närstående eller arbete), du har ofta mer erfarenhet än du tror. Vi vill att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vad innebär jobbet som avlösare?
Avlösare innebär att du arbetar i hemmet eller dess närområde för att avlasta anhöriga till ett barn med funktionsnedsättning, det kan vara för att anhöriga ska få egentid själva eller tillsammans med syskon. Jobbet går att jämförs med att vara barnvakt, men till ett barn med särskilda behov.
Omfattning av tjänst?
Tjänsterna är timbaserade och antal timmar per månad kan variera beroende på kundens beslut (från 6 tim/månad). Detta är därför endast ett extrajobb vid sidan av studier eller annat arbete. Insatserna utförs ofta på eftermiddagar, kvällar eller helger. Då barnen går i förskola/skola dagtid.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, beställ via e-tjänst här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
190 91 ROSERSBERG
