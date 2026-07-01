Vill du arbeta extra inom lager? Bli en del av vår kandidatpool!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Borås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
Söker du ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier, deltidsarbete, eget företag eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig inför framtida uppdrag hos våra kunder i Borås.
Vi söker engagerade och drivna personer som har möjlighet att arbeta främst dagtid på vardagar, men som även kan arbeta kvällar och helger när behov uppstår. Arbetsuppgifterna varierar inom lager och logistik och kräver att du är flexibel, noggrann och trivs i ett högt arbetstempo.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande, men vi lägger störst vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.
Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta 2–4 pass i veckan och har god tillgänglighet under vardagar.Om tjänsten
• Placeringsort: Borås
• Anställningsform: Tim-/behovsanställning
• Start: Enligt överenskommelse eller när framtida behov uppstårProfil
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs med ett aktivt arbete i högt tempo. Du har en positiv inställning, arbetar noggrant och har lätt för att samarbeta med andra. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
Meriterande kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, då arbetet kräver att du kan förstå och följa säkerhetsrutiner, instruktioner och annan viktig information
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller deltidsarbete (ej timanställning). Detta ska kunna styrkas med intyg, så bifoga gärna studie- eller arbetsgivarintyg redan i din ansökan
• Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete
• Giltigt truckkort med behörighet A och B
• Möjlighet att arbeta 2–4 pass per vecka
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag för att bli en del av vår kandidatpool för framtida extrauppdrag hos våra kunder. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Therese Henriksson therese.henriksson@posti.com Jobbnummer
9987890