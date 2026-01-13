Vill du arbeta brett som tandläkare? Välkommen till DTV Drottninggatan
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren tandläkarkollega med bred kompetens. Du får gärna ha erfarenhet inom implantat kirurgi. Jag heter Lena Dahl och är klinikchef på den här kliniken och för vår klinik på Kungsgatan sedan några år tillbaka. Klinikerna samarbetar och har tillsammans 15 behandlingsrum där Drottninggatan har 10 st och Kungsgatan 5 st. Båda klinikerna är modernt designade och varmt inredda och är utrustad med bland annat scanner, CBCT, mikroskop och op-maskin.
Är du vår framtida kollega?
Som person tror vi att du sprider positiv energi - något som ofta smittar av sig på människor du möter. Du är flexibel i ditt tankesätt och har lätt för att samarbeta när tillfället kräver. Stress är inget som biter på dig och du hanterar utmaningar på ett föredömligt sätt. Du har goda kommunikativa färdigheter och vet vikten av tydlig information. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
På denna klinik har Distriktstandvården sin akuta mottagning och allmäntandvård med andra ord är det mycket varierade behandlingar så viktigt att du är trygg i din roll som tandläkare och prestigelös och samtidigt nyfiken på att utvecklas vidare. Här arbetar också en specialist inom endodonti samt en nischad käkkirurg. Vi arbetar så delegerat som möjligt på ett och ibland på två rum.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde i april
Lön efter överenskommelse
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan senast 31 januari 2026. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med över 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige? Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns? med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
