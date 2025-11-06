Vill du arbeta 24-timmarspass kl. 08-08 som Personlig assistent i Hassela?
2025-11-06
Vill du du arbeta 24-timmarspass kl. 08-08 som Personlig assistent i Hassela?
Är du min nästa assistent som vill arbeta upp till 50% på en fast rad (fast tjänst) och bli vår nästa kollega? Vi på Vår Omtanke söker nu en personlig assistent som vill arbeta med en man som bor i Hassela. I rollen kommer du göra skillnad i en annan människas liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Relativt nära där mannen bor har vi på företaget fler kunder, så det finns möjlighet få arbeta även hos någon annan, om det finns intresse för detta.
Om tjänsten Vi söker just nu en assistent till en trevlig man och till hans trevliga arbetsgrupp. Du behöver kunna hjälpa till med matlagning, städ, tvätt, personlig hygien etc men det finns även möjligheter att sitta ner och prata och t.ex. titta på tv tillsammans. Vem är du? Vi söker dig, kvinna eller man, som tar egna initiativ och har förståelse. Viktigt är att du trivs att jobba med människor samt kan lösa problem. Det här är inget jobb där du bara tar order och utför dessa, utan du måste själv ta initiativ och tillse att saker som behöver göras också blir gjorda. Vi ser gärna sökande 24 år och uppåt. Du behöver vara bra på det svenska språket, för att kunna kommunicera med kunden. Vad får du?
Friskvård, utbildning och en bra introduktion. Vi har kollektivavtal. Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Vi söker en person som kan arbeta upp till heltid (50%) och vi söker även timvikarier och alltså även dig som kan/vill arbeta t.ex. deltid. Arbetspassen är normalt kl. 08-08 alla dagar i veckan. Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar utgår enligt kollektivavtal. Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast, eftersom vi går igenom urvalet löpande och vi har som avsikt att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du hjärtligt välkommen att kontakta undertecknad! Välkommen med din ansökan! Kunden och arbetsgruppen ser fram emot att få träffa och lära känna dig! Ersättning
