Viljan Rödakorsgatan söker engagerade medarbetare
2025-09-26
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo/Viljan är Nordens ledande privata vård- och omsorgsföretag. Vi har individen i fokus. Att bli bemött med respekt och värme är en självklarhet för de personer som vi möter i vårt dagliga arbete. Som vård-och omsorgs företag är att ge god omsorg och service samtidigt som vi stödjer varje person att leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar vår viktigaste uppgift. Vår vision är att "stärka individen" Det innebär att vi alltid utgår från brukarens behov och hens individuella förutsättningar. Med den utgångspunkten är vårt övergripande mål nöjda brukare. När brukaren upplever att hen får god och trygg omsorg får vi också nöjda närstående, kunder och medarbetare.
Viljan Rödakorsgatan, ligger i Tyringe och är en verksamhet inom socialpsykiatri, med både korttids- och långtidsboende som riktar sig mot personer med psykiska funktionsnedsättningar, från 18 år. Vi söker engagerade timvikarier/sommarvikarier med erfarenhet av målgruppen.
Beskrivning av tjänsten:
Tillsvidareanställning
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdesdatum är enligt överenskommelse
Körkort är ett krav
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som är intresserad av att ständigt lära dig saker och ta dig an nya utmaningar
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 30nov men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans för en bättre morgondag.
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Tillsammans för en bättre morgondag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Kontakt
Charli Lindberg charli.lindberg@viljan.se Jobbnummer
9528375