Viktor Rydbergs skola Nacka söker en skolkurator
2025-11-17
Viktor Rydbergs skola Nacka söker en engagerad skolkurator!
Tjänsten är tillsvidare och på 100% med en uppehållsfaktor på 0,90 % med start omgående eller efter överenskommelse.
På Viktor Rydbergs skola Nacka värnar vi om helheten kring varje elev. Vi lägger stor vikt på främjande och förebyggande insatser. Vi erbjuder en stimulerande och rolig arbetsplats, där både elever och personal trivs. Nu välkomnar vi en ny skolkurator till vårt elevhälsoteam!
Skolkuratorns huvudsakliga uppgifterArbetet som skolkurator innebär att du är en nyckelperson i skolans förebyggande och främjande arbete. Du är en del av likabehandlingsgruppen och driver arbetet med skolans likabehandlingsplan. I tjänsten ingår stödjande samtal med elever, såväl på individ- som gruppnivå och kontakt med vårdnadshavare. Du samarbetar nära samtlig personal på skolan och ingår i skolans elevhälsoteam som består av, rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog och är spindeln i nätet i samverkan med andra aktörer i samhället. Då skolan är relativt nystartad finns goda möjligheter att vara med och utveckla kuratorstjänsten och verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Vem vi söker;
Det är meriterande om du har en socionomexamen eller motsvarande med praktisk erfarenhet av socialt arbete.
Att ha erfarenhet av att ha arbetat med eller inom socialtjänsten är även det meriterande.
Du är trygg i din yrkesroll och van att samverka med elevhälsans och skolans övriga professioner. Du är proaktiv och hittar lösningar och strategier på individ- och gruppnivå. Du motiveras av nära samarbete med kollegor och vill bidra till vårt kollegiala lärande. Som person är du engagerad och ansvarsfull och har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Vi fäster stor vikt vid såväl din profession som din personlighet.
Varmt välkommen att söka!
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Viktor Rydbergs Skolor
, https://vrskolor.se/ Arbetsplats
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor Jobbnummer
9608502