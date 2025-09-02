Viktor Rydbergs skola Nacka söker en grundlärare mot fritidshem
Viktor Rydbergs skola Nacka söker en legitimerad grundlärare mot fritidshem eller fritidspedagog. Tjänsten är tillsvidare med omfattning 100%. Start 1 oktober eller enligt överenskommelse.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära - både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre.
Som grundlärare mot fritidshem stödjer och stimulerar du elevernas lärande under och efter skoldagen. Du är kompetent och engagerad och har förmåga att möta varje enskild individ med passion och engagemang. Du förstår vikten av samarbete med kollegor och gillar att arbeta i team. Du är prestigelös och nyfiken och delar med dig av dina kunskaper och idéer till andra. Du är kreativ och självständig och ser till elevernas och organisationens bästa. Som medarbetare på VRS Nacka har du stora möjligheter att påverka utvecklingen av skolans fritidsverksamhet tillsammans med kollegorna.
Arbetar du hos oss kommer du att uppleva en stimulerande och flexibel arbetsmiljö. Vi är övertygade om att konst och vetenskap går hand i hand och att hjärnan vill ha roligt! Har du ett ämne eller arbetsområde som du brinner för finns det möjlighet att utveckla projekt inom vår organisation.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Ersättning
