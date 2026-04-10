Viktor Rydbergs Skola Nacka söker en behörig grundlärare för åk F-3
Stift Viktor Rydbergs Skolor / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-04-10
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Viktor Rydbergs Skolor i Nacka
, Sundbyberg
, Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
Viktor Rydbergs skola Nacka söker en behörig grundlärare för förskoleklass-åk 3. Tjänsten är tillsvidare med omfattning 100% och med start i augusti 2026.
Meriterande är om du har behörighet i och/eller erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk.
Du är en engagerad och kompetent medarbetare som möter varje elev med värme, tydlighet och höga förväntningar. Du ser varje elevs unika förutsättningar och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där eleverna får växa både kunskapsmässigt och socialt.
Du värdesätter ett arbetssätt som är kreativt och varierat, samtidigt som det vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Du är prestigelös, nyfiken och delar generöst med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Samarbete är en självklar del av ditt arbete och du trivs i en verksamhet där utveckling, initiativtagande och gemensamt ansvar står i centrum.
Hos oss på Viktor Rydbergs skola i Nacka får du möjlighet att tillsammans med kollegor vara med och bedriva en F-6-skola belägen i Fisksätra med cirka 350 elever. Våra medarbetares professionalitet och engagemang är avgörande för att varje elev ska känna sig sedd, inkluderad och utmanad varje dag.
Vi erbjuder en stimulerande och flexibel arbetsmiljö där du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi ser digitala verktyg som en naturlig del av det pedagogiska arbetet och som ett stöd i elevernas lärande.
Vi satsar kontinuerligt på kollegialt lärande och fortbildning under hela året, för att du ska känna att du både bidrar till och är en del av skolans utveckling.
Välkommen att bli en del av vårt härliga team!
Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att vi vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger vi stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö
Om VRS Nacka
VRS Nacka startade sin verksamhet i augusti 2021 och sakta och varsamt har skolan byggts ut. Till hösten växer vi vidare och kommer då att ha cirka 350 elever i förskoleklass upp till åk 6. Skolan ligger i Fisksätra på Brantvägen 1, högt beläget med utsikt över havet och nära till Saltsjöbanan. Som alltid på Viktor Rydbergs skolor står eleven i centrum, och elevers måluppfyllelse och välmående ligger till grund för utformningen av verksamheten. "Hjärnan vill ha roligt" och därför ska undervisningen vara lustfylld och skolmiljön inspirerande. Detta gäller för såväl elever som medarbetare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Viktor Rydbergs Skolor
133 42 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
Viktor Rydbergs Skola Nacka Jobbnummer
9847996