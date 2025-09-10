Viktor Rydbergs skola Jarlaplan söker en lokalvårdare
2025-09-10
Vi söker en noggrann, serviceinriktad, flexibel och ansvarsfull lokalvårdare för att stärka upp vårt befintliga team. Som lokalvårdare är du en viktig del i vår verksamhet för att skapa en ren och trivsam miljö på vår skola.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som lokalvårdare ingår grundläggande städuppgifter med fokus på att säkerställa rena, säkra och välkomnande lokaler på skolan. Detta innefattar bland annat städning av klassrum, korridorer, toaletter, matsal och allmänna ytor.
Tjänsten
Omfattning 50%. Det är ett vikariat på 6 månader till att börja med, men tjänsten kan komma att utökas samt förlängas med tiden. Start snarast eller efter överenskommelse. Arbetstiderna är 14:30-18:30.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av professionell städning, gärna från skola.
• Trivs med att arbeta i en miljö där barn och ungdomar finns omkring dig.
• Är serviceinriktad, ordningsam och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera och läsa instruktioner
• Kan arbeta självständigt men också samarbeta med andra professioner inom verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret för arbete i skola
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Detta görs på www.polisen.se.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Ersättning
