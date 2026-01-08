Viktor Rydbergs högstadium Sundbyberg söker en legitimerad lärare i spanska
2026-01-08
Viktor Rydbergs högstadium Sundbyberg söker en legitimerad lärare i Spanska. Tjänsten är en visstidsanställning med omfattning 100%. Start är omgående och fram till sportlovet (v.9), med chans till förlängning.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära - både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre. Viktor Rydbergs skolor består av tre gymnasieskolor och fyra grundskolor varav den senaste grundskolan startade i augusti 2021 i Fisksätra. Att organisation växer ger Dig stora möjligheter till tjänster på flera av våra skolor.
Du är en kompetent och engagerad lärare med stor förmåga att möta varje enskild elev med passion och engagemang. Du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken och delar med Dig av Dina kunskaper till andra. Du trivs i en föränderlig miljö med entreprenörsanda, där initiativ och samarbete värderas högt. Som lärare på Viktor Rydbergs skolor har Du stora möjligheter att påverka utvecklingen av skolan tillsammans med kollegorna.
Våra lärares professionalitet och stora engagemang är en förutsättning för att eleverna ska känna sig inkluderade, sedda och utmanade varje dag. Arbetar Du hos oss kommer Du uppleva en stimulerande och flexibel arbetsmiljö, allt för att Du som lärare ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och ha roligt under tiden! Vi är övertygade om att konst och vetenskap går hand i hand och att hjärnan vill ha roligt! Du ser digitala verktyg som en självklarhet i Ditt arbete, såväl som i elevernas.
Inom Viktor Rydbergs skolor uppmuntrar vi och investerar i kollegial och individuell fortbildning kontinuerligt över året, för att Du ska känna att Du är med och utvecklar en mångsidig, kompetent och innovativ skola samtidigt som Du själv utvecklas som ledare. Du har också möjligheter att ta flera kliv inom organisationen; som projektansvarig, förstelärare eller skolledare.
Är du nyutexaminerad?
Vi erbjuder ett förstärkt stöd för Dig som är nyutexaminerad lärare genom handledning och mentorskap av våra erfarna lärare - allt för att ge Dig den bästa starten på Din karriär.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att vi vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger vi stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som vår personal behöver i alla aspekter av sitt arbete. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Viktor Rydbergs Skolor
, https://vrskolor.se/ Arbetsplats
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor Jobbnummer
9674555