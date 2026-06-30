Viktor Rydbergs Campus i Djursholm söker en bibliotekarie
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2026-06-30
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Vill du bli vår nästa bibliotekarie - välkommen till Campus Djursholm
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor söker en bibliotekarie. Tjänsten är tillsvidare med omfattning 80% med tillträde i augusti eller efter överenskommelse. Tjänsten fördelas jämnt mellan de båda skolorna, Viktor Rydbergs samskola Djursholm (högstadieskola) och Viktor Rydberg gymnasium Djursholm. Skolorna, som utgör Campus Djursholm, har ett gemensamt bibliotek. Du kommer att ha din huvudsakliga tillhörighet hos VRS Djursholm då biblioteket ligger i Samskolans lokaler. Som bibliotekarie arbetar du utåtriktat och serviceorienterat som pedagogisk resurs för elever och personal kring medie- och informationskompetenser och är en nyckelperson i vårt läsfrämjande arbete.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie på Viktor Rydbergs skolor ingår du i ett tätt samarbete med stiftelsens andra bibliotekarier och du arbetar nära elever såväl som lärare och skolledning. Du utvecklar och stärker elevers och personals medie- och informationskompetenser. Du strävar efter att ge våra elever en levande relation till litteratur och arbetar pedagogiskt med att stötta och inspirera deras språkutveckling. Hos oss är det självklart att du deltar i undervisning samt projekt och du är bekväm med att arbeta både digitalt och på plats i klassrum och bibliotek, med presentationer för större grupper såväl som med individuell handledning. Du samarbetar med lärarkollegor och skapar engagemang och förståelse för biblioteksfrågor.
I tjänsten ingår planering av verksamheten och administration av bibliotekssystem, olika databaser, plattformar och medier samt utveckling av bokbeståndet.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Du har goda kunskaper i svenska och engelska.Kvalifikationer
Som kollega är du kreativ, lyhörd och kommunikativ. Du har förmåga att själv strukturera ditt arbete och att ta initiativ. Att hålla sig uppdaterad inom professionen är självklart för dig och du trivs i en organisation i ständig utveckling. Du är väl orienterad inom IT och digitala lösningar.
Meriterande
Meriterande är om du har erfarenhet av Welib eller andra bibliotekssystem samt erfarenhet av att arbeta på skolbibliotek.
För mer information om vår verksamhet, se:
instagram.com/vr_biblioteken
För frågor om tjänsten kan du också kontakta våra fackliga företrädare. Om du önskar muntlig återkoppling uppge ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.
Notera att vi inte kan ge information om lön
Fackliga företrädare Sveriges Lärare
📧 vrskolor@sverigeslarare.se
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att vi vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger vi stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som vår personal behöver i alla aspekter av sitt arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor
182 62 DJURSHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor Jobbnummer
9985734