Viktminskningscoach sökes till Premium Hälsan Gnosjö och Gislaved
Strength In Motion Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Gnosjö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Gnosjö
2026-03-11
Premium Hälsan söker nu engagerade viktminskningscoacher till våra anläggningar i Gnosjö och Gislaved.
Vill du arbeta med ett strukturerat och beprövat koncept som hjälper människor till hållbar viktminskning och livsstilsförändring - på riktigt?
Weight Trainer är ett 12-veckorsprogram som kombinerar träning, kost, coachning och beteendeförändring i grupp, med tydlig struktur och stark gemenskap.
Om rollen
Som Viktminskningscoach hos oss ansvarar du för att:
• Leda Weight Trainer-grupper (small group)
• Genomföra träningspass enligt konceptet
• Följa upp deltagarnas utveckling under programmets gång
• Coacha och motivera deltagare till hållbara vanor
• Skapa trygghet, energi och gemenskap i gruppen
Programmet innehåller bland annat:
• Gruppträning flera gånger per vecka
• Uppföljning, mätningar och coachning
• Stöd kring träning, kost och livsstil
• Ett tydligt ramverk som underlättar ditt arbete som coach
Omfattning
• Möjlighet att arbeta på en eller flera orter
• Arbetstider kan förekomma dagtid, kvällstid och helger
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av gruppträning, coaching eller livsstilsförändring
• Är positiv, trygg och motiverande i ditt ledarskap
• Är ansvarsfull, strukturerad och professionell
• Talar svenska (engelska är meriterande)
• Vill göra verklig skillnad för människor
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jonas@premiumhalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Coach". Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
335 30 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Premium Hälsan Gnosjö
