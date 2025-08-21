viktig del av mitt liv-Personlig assistent sökes, ca 80% i Hästveda.
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2025-08-21
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Hässleholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Bli en viktig del av mitt liv-Personlig assistent sökes, ca 80% i Hästveda.
Jag är en 20-årig tjej som söker en nya personliga assistenter. Kanske är det just dig jag letar efter? Jag bor i ett hus i Hästveda tillsammans med min familj och vår katt.
Jag har ett omfattande funktionshinder och behöver stöd i min vardag för att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Jag söker dig som:
• Är ansvarstagande, tålmodig och trygg i dig själv.
• Har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
• Ser möjligheter istället för hinder.
• Är flexibel och har lätt för att samarbeta.
• Gillar att bada (jag badar året om, minst två gånger i veckan).
• Tycker om böcker (du läser gärna högt för mig), musik, sång och tecknade filmer.
• Är fysiskt aktiv (du behöver kunna hoppa studsmatta med mig).
• Har B-körkort (ett krav eftersom vi ofta åker iväg tillsammans och kollektivtrafiken är begränsad här).
Din roll som assistent innebär att vara mitt stöd i vardagen. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat
• Sondmatning och medicinering.
• Hjälp med personlig hygien och påklädning.
• Stöd vid förflyttningar.
• Tolka och förmedla min kommunikation.
• Följa med mig till daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, läkarbesök, familjeaktiviteter, utflykter, shopping och resor.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, kvällar samt var tredje helg. Du behövs omgående. Under en introduktionsperiod på 2-4 veckor lär vi känna varandra i lugn takt, samtidigt som du får grundläggande kunskap om bland annat epilepsi, utvecklingsstörning och alternativ kommunikation. Tidigare erfarenhet som assistent är inte ett krav - personkemin är det viktigaste! Låter det intressant? Då ser jag fram emot att höra från dig! Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans.
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
Kollektivavtal enligt Fremia Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef
Cecilia Schack Olsson cecilia.schack-olsson@furuboda.se 0447814862 Jobbnummer
9468690