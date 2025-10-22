Vikarierande Verksamhetsutvecklare/Utbildningsledare -Folkbildning Karlstad
2025-10-22
Vikarierande Verksamhetsutvecklare/Utbildningsledare - Folkbildning Karlstad/Värmland
Vi söker dig som delar vår passion för folkbildning!
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i Karlstad och Värmland genom att skapa kurser, samverka med föreningslivet och främja människors bildning och engagemang? Tror du liksom vi på kraften i livslångt lärande och att kunskap förändrar liv? Då kan Folkuniversitetet vara rätt arbetsplats för dig!
Folkuniversitetet är ett studieförbund som erbjuder dag- och kvällskurser, utbildningar och föreläsningar inom många olika ämnesområden - för en bred allmänhet. Vi stödjer även grupper och föreningar i att starta egna studiecirklar och arrangera kulturaktiviteter.
Vi söker nu en vikarierande verksamhetsutvecklare/utbildningsledare till vårt team i Karlstad. I rollen får du vara med och utveckla vår folkbildningsverksamhet i hela Värmland.
En central del av tjänsten är att skapa och utveckla kursverksamhet utifrån behov och intressen i regionen. Du kommer också att bygga och stärka samarbeten med föreningslivet, både med befintliga och nya kontakter.
Arbetet innefattar bland annat att:
utveckla och initiera nya studiecirklar och kurser baserat på omvärldsanalys och deltagarbehov,
delta i marknadsföring och kommunikation, bland annat genom ansvar för sociala medier,
ge information och rådgivning till deltagare, kunder och samarbetspartners.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har ett genuint intresse för folkbildning och ett brett engagemang i olika samhällsfrågor och kulturformer. Du är nyfiken på människor med olika bakgrund och har lätt för att skapa engagemang hos andra.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom folkbildning, kulturverksamhet, utbildning eller eventplanering.
Vi ser gärna att du är väl förankrad i Värmland och har ett aktivt nätverk inom folkbildning och föreningsliv. Eftersom tjänsten innebär att utveckla och bygga upp ny verksamhet krävs ett tydligt entreprenöriellt förhållningssätt, förmåga att se möjligheter i omvärlden och att omsätta idéer till konkreta aktiviteter.
Du behöver trivas med att arbeta självständigt och strukturerat, kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter och driva mindre projekt. Noggrannhet, kreativitet och förmågan att kombinera idéer med praktiskt genomförande är viktiga egenskaper.
Du samarbetar gärna, kommunicerar tydligt i både tal och skrift och delar vår övertygelse om allas lika värde och rätt till kunskap.
Om anställningen Vikariat på 50% 12 månader, med tillträde snarast.
Placering: Karlstad, med hela Värmland som verksamhetsområde.
Kvälls- och helgarbete förekommer.
B-körkort krävs.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 1 november 2025 via vårt rekryteringsverktyg.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För mer information, kontakta:
Ingmari Frimanson, enhetschefingmari.frimanson@folkuniversitetet.se
072-141 30 61
Facklig representant:
Sebastian Broström, Unionensebastian.brostrom@folkuniversitetet.se Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
