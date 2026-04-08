Vikarierande universitetslektor i pedagogiskt arbete inriktning textilslöjd
Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. På institutionen för estetiska ämnen samsas drygt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. För mer information besök gärna institutionens hemsida: https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/
Institutionen för estetiska ämnen söker nu en vikarierande universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot textilslöjd.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i kurser inom textilslöjd och slöjddidaktik samt handledning och examination av examensarbeten, i förekommande fall även besök vid verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen. Även undervisning i modedesign kan ingå. Undervisningen är på grund och avancerad nivå och äger rum både på campus och i internetbaserade kurser.
I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.
Behörighetsgrunder för anställning som universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot textilslöjd (exempelvis pedagogiskt arbete, didaktik) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen.
Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot textilslöjd, administrativ skicklighet, digital kompetens.
Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:
Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
Originalitet i forskningen
Produktivitet
Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
Uppdrag inom vetenskapssamhället
Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
Samverkan med omgivande samhälle.
Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom universitetet.
Kriterier vid bedömning av pedagogisk skicklighet vid anställningar på vetenskaplig grund är:
förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom universitetet eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom universitetet.
Pedagogisk skicklighet för aktuell anställning erhålls också genom lärarutbildning i textilslöjd, dokumenterad erfarenhet av undervisning i textilslöjd i olika skolformer samt dokumenterad kompetens inom det textila slöjdområdet och modedesign. Som kompetens inom slöjdområdet räknas både hantverkskunnande och didaktiskt kunnande.
Mer information om bedömningsgrunder, anställningsvillkor samt övrig information se här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/vikarierande-universitetsadjunkt-i-estetiska-amnen_919470/
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-05-05. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.umu.se/contentassets/50940fbdac714459ad8b6a4406596619/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran_okt-25-.pdf
Övriga upplysningar
Anställningen ett vikariat, 100%, med start 2026-08-17 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2027-02-15.
Tjänstgöringsort är Umeå och hög fysisk närvaro i miljön är ett krav.
Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, läs mer om det här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Stina Wikberg, prefekt, 090-786 58 66, eller stina.wikberg@umu.se
eller
Anneli Taflin, HR-samordnare, 090-786 89 31, anneli.taflin@umu.se
