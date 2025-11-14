Vikarierande universitetslektor i informatik och digital medieproduktion
2025-11-14
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för Informatik söker en vikarierande universitetslektor i informatik med inriktning mot kurser inom digital medieproduktion.
Anställningen är tidsbegränsad till1 år med tillträde under vårterminen 2026.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter är inom ämnesområdet informatik, ett ämne med
fokus på samhällets digitalisering. Arbetsuppgifterna avser ca 80% undervisning och
handledning på främst kandidatnivå där våra kurser ges på svenska. Merparten av
undervisningen kommer ske inom både grundläggande och fortsättningskurser i digital
medieproduktion, inklusive områden som digital storytelling, visuell kommunikation,
framtidens digitala mediesamhälle och digitala verktyg. Undervisning innefattar föreläsningar, leda seminarier, handledning, examination, kursutveckling och ha kursansvar samt tillhörande administrativa uppgifter.
Vidare erbjuds kompetensutveckling (20%) genom planerad kompetensutvecklingstid. I
arbetsuppgifterna ingår det att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa
utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt. Innehavaren av
anställningen förväntas aktivt bidra till institutionens strävan att finna synergier mellan
institutionens forskningsområden avseende både utbildning och forskning.
Om anställning
Anställningen är ett vikariat på 1 år med start under vårterminen 2026. Placering är vid institutionen för informatik och universitetslektorn förväntas vara närvarande vid institutionen och delta i enhetens övriga aktiviteter.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den
som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har
motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av
betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i
anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet
som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som
ska ingå i anställningen. Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid pedagogisk och
vetenskaplig skicklighet, och vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska den
pedagogiska skickligheten tillmätas större vikt.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av
planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, samt att den sökande
visar på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Stor
vikt ska fästas vid undervisningserfarenhet inom digital medieproduktion.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsmeriter inom
informatik och visad förmåga att bidra till forskningsutveckling inom området.
Vid bedömning av annan skicklighet ska särskild vikt fästas vid administrativ skicklighet och
förmåga att, i tal och skrift, kommunicera väl på svenska då undervisningen bedrivs på
svenska.
En allmän förutsättning för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som
den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Ansökan
Behörighetskrav och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-20240604-giltig-fran-241101.pdf
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar vid ansökan om och sakkunnigbedömning av anställning som universitetslektor hittar du https://www.umu.se/contentassets/4f01b20399e24619bca156cb1126f28d/anvisningar-for-arbeta-hos-oss-samhallsvetenskaplig-fakultet/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnigbedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
