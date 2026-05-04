Vikarierande universitetslektor 50% i Naturresurser och hållbar utveckling
2026-05-04
Vikarierande Universitetslektor med inriktning mot Naturresurser och hållbar utveckling
För fullständig annons se Uppsala universitetets webbplats https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons?query=931322.
Den annons som visas här är en förkortad version.
Vill du arbeta med miljö och hållbar utveckling, och vara med och bedriva forskning i framkant i en internationell miljö?
Vi söker nu en vikarierande universitetslektor som vill vara med och utveckla vår forskning och utbildning inom Naturresurser och hållbar utveckling.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling.
Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar:
• Geofysik * Luft- vatten- och landskapslära * Mineralogi, petrologi och tektonik
• Naturresurser och hållbar utveckling * Paleobiologi * Vindenergi
För mer information se: www.uu.se/geovetenskaper
Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) studerar olika aspekter inom hållbar utveckling. Miljö, natur och samhälle är ett tema som fokuserar på samhällsrelevanta utmaningar av interdisciplinär natur gällande hållbar användning och förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster. Vår forskning och undervisning, som oftast är tvärvetenskaplig, fokuserar på miljövetenskapliga perspektiv av hållbar samhällsutveckling i relation till naturresurser och ekosystemtjänster. I dagsläget behöver vår expanderande undervisning på Campus Gotland förstärkning av nya lärare.
Läs mer om forskningen och utbildningen som bedrivs vid forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling: NRHU
ArbetsuppgifterDu kommer att arbeta med:
forskning. Tvärvetenskaplig forskning med fokus på miljövetenskapliga perspektiv av hållbar samhällsutveckling i relation till naturresurser och ekosystemtjänster. Att aktivt ansöka om externa forskningsanslag.
undervisning. I undervisning ingår kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Centralt i tjänsten är undervisning och kursansvar inom ett nytt masterprogram i Hållbar utveckling av kustområden vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Utöver detta förväntas även undervisning på andra kurser inom miljövetenskap och hållbar utveckling, samt att bidra till arbetet med kursutveckling inom forskningstemat Miljö, natur och samhälle.
administration. Delta i det allmänna akademiska arbetet vid Institutionen för geovetenskaper. I detta ingår att sitta i nämnder, ta ansvar utöver det egna forsknings- och undervisningsuppdraget, delta i utvärdering och utveckling av undervisnings- och forskningsuppgifter, lösa uppgifter tillsammans med kollegor samt hjälpa och ge återkoppling till kollegor.
hålla dig uppdaterad inom ditt ämnesområde samt följa samhällsutvecklingen av betydelse för ditt arbeta vid universitetet.
Kvalifikationskrav är här en förkortad version. För fullständig lista på krav se: Uppsala universitetets webbplats https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons?query=931322.
Du ska bland annat ha:
doktorsexamen inom miljövetenskap, hållbarhetsvetenskap, geovetenskap, ekologi eller annan natur-/samhällsvetenskaplig examen med miljöprofil.
vetenskaplig skicklighet inom miljövetenskapliga perspektiv på förvaltning av miljö, naturresurser och ekosystemtjänster. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet beaktas, som till exempel omfattar teknikutveckling och innovationsförmåga.
Om anställningen Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i 2 år. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2026-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Patrik Rönnbäck, 018-471 8375, patrik.ronnback@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2026, UFV-PA 2026/1441.
Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett deltidsjobb.
621 57 VISBY
