Vikarierande universitetsadjunkt i religionsvetenskap, omfattning 50-70 %
Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2026-06-24
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Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobbPubliceringsdatum2026-06-24Beskrivning
Institutionen for samhälls- och kulturvetenskap (ISK) består utöver religionsvetenskap av ämnena historia, kulturstudier, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier. Karlstads universitet har en lång och stolt tradition av att bedriva lärarutbildning från förskole- till gymnasienivå. Religionsvetenskap är ett av institutionens mindre ämnen men har nära samarbete med övriga ämnen och en viktig del av den samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildning universitet erbjuder. Religionsvetenskap vid Karlstads universitet bedriver forskning inom bland annat levd religion, religionsdidaktik, religion i samtiden samt internationella och transkulturella perspektiv på religion. Forskningen kännetecknas av stark samhällsrelevans och ett nära samband mellan forskning och utbildning. En viktig del av verksamheten bedrivs inom ramen för den nationellt och internationellt erkända centrumbildningen CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, där religionsdidaktisk forskning utgör ett centralt område. Läs mer på CSD's hemsida. Ämnet driver sedan trettio år tillbaka ett studiecenter i Varanasi i Indien och erbjuder unika möjligheter till internationellt samarbete och utbyte för både studenter och lärare genom långvarig samverkan med skolor och universitet i regionen.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning i religionsvetenskap och religionsdidaktik på grundläggande nivå, samt examinationer, handledning och andra utbildningsrelaterade uppgifter såsom kursplanering, kursutvärdering, utbildningsadministration. Undervisningen sker främst inom lärarutbildningens olika program, dvs. med ämnesdidaktisk inriktning, men även inom ämnets fristående kurser. Vi bedriver verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket innebär att trepartssamtal och besök i verksamheten kan ingå i arbetsuppgifterna. Ämnet religionsvetenskap samarbetar nära med andra ämnen på institutionen, exempelvis samhällskunskap, historia och statsvetenskap, och undervisning inom religionsvetenskapliga moment på dessa utbildningar kan därför förekomma. Undervisningen ges på svenska i campus-, distans- och hybridformat. Du deltar aktivt på ämnets och institutionens möten samt bidrar till ämnets utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. För att bidra till en god arbetsmiljö är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har minst kandidatexamen i religionsvetenskap eller annat för anställningen relevant ämne eller ämnesområde. Vidare krävs goda ämneskunskaper, pedagogisk förmåga, och god förmåga att utrycka sig muntligt och skriftlig på svenska.
Bedömningsgrunder
Av särskild vikt
Pedagogisk skicklighet
Erfarenhet av undervisning inom religionsvetenskapens centrala områden, särskilt judendom, kristendom och islam
Erfarenhet av religionsdidaktisk undervisning
Erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning
Erfarenhet av undervisning, handledning, bedömning och examination på svenska
Särskild vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom initiativförmåga, samarbetsförmåga, kollegialitet och kulturell förståelse
Av stor vikt
Erfarenhet av att använda eller undervisa om religionsvetenskapliga metoder
Erfarenhet av undervisning inom gymnasieskolan
Erfarenhet av undervisning och examination i digitala och hybrida lärmiljöer
Erfarenhet av uppsatshandledning
Meriterande
Pedagogiska utnämningar.
Högskolepedagogisk utbildning.
Ämneslärarutbildning med inriktning mot religionskunskap.Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat på deltid, 50-70% och tidsbegränsad till 2027-01-24, eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
Kopior av relevanta betyg, examensbevis, och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
Redogörelse för språkkunskaper
Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.
Karlstads universitetHR-administratör651 88 KARLSTAD
Sista dag att ansöka är 14 juli 2026
Ange referensnr: REK2026/161
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
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651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap Kontakt
prefekt
Tonje Grahn tonje.grahn@kau.se +46547001433 Jobbnummer
9976886