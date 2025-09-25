Vikarierande undersköterskor/vårdbiträden till Skärholmens hemtjänst
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-09-25
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vi söker nu fem medarbetare för vikariat till Skärholmens hemtjänst!
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en trevlig arbetsgrupp som är hjälpsamma och alltid ger ett gott bemötande till våra kunder? På Skärholmens hemtjänst arbetar ca 60 medarbetare, tre planerare och tre enhetschefer.
På Skärholmens hemtjänst arbetar vi för trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet som skapas av en engagerad och motiverad personalgrupp. Enheten finns tillgänglig dygnet runt alla veckans dagar för sina kunder. Vi är en blandad grupp när det gäller ålder, kön, erfarenhet och ursprung.
Som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten har du ett varierat och innehållsrikt arbete där du arbetar nära våra äldre och funktionsnedsatta med det stöd de behöver för att kunna bo hemma så länge som de själva önskar.
Du arbetar självständigt hemma hos dem och förflyttar dig i stadsdelen till fots, med cykel eller bil. Ditt huvuduppdrag är att tillgodose kundens individuella behov av omsorg och service i det egna hemmet, utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen.
Tjänsterna är vikariat för perioden: snarast till och med maj. För fyra av rollerna är arbetstiderna dag och kväll samt varannan helg. En av rollerna är enbart kvällspass samt varannan helg.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en viktig roll där du får möjlighet att göra skillnad för dem vi finns till för tillsammans med engagerade kollegor. Vårt kontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till kommunikationer och galleria.Kvalifikationer
Vi söker dig i första hand med dokumenterad erfarenhet av arbetet. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Körkort och/eller att kunna cykla i arbetet är också meriterande. Vidare krävs god svenska i tal och skrift och god vana att hantera smartphones, eftersom du förväntas inhämta en stor del av den information du behöver i ditt arbete via verksamhetens smartphones.
Vi söker ansvarsfulla och engagerade medarbetare som brinner för att arbeta med äldre och funktionsnedsatta. Du är trygg i dig själv och har en god förmåga att läsa av och bemöta andra människor utifrån den situation de befinner sig i. Du är självgående men har också lätt att samarbeta med andra när ditt arbete så kräver det.
Välkommen med din ansökan redan idag!
I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på ett antal urvalsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och begär utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stöd och service, Område Äldreomsorg, LSS , Hemtjänst Kontakt
Jessica Nordlander jessica.nordlander@stockholm.se 08-50824544 Jobbnummer
9526463