Vikarierande undersköterska till provtagningen klinisk kemi och farmakologi
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala
2025-12-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige.
Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en del av verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi är en högspecialiserad verksamhet som utför diagnostik dygnet runt och tillhandahåller vägledning inom områden kemi och farmakologi. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi ger även stöd för patientnära verksamhet inom sluten och öppen vård. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare och vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor och ett gott ledarskap.
Ditt uppdrag
Tjänsten avser ett vikariat till vår provtagningsverksamhet på Akademiska sjukhuset ingång 70. Här kommer du att arbeta med att möta patienter och ta blodprover på såväl barn som vuxna. Arbetet är betydelsefullt, givande och utvecklande. På sektionen för klinisk kemi och farmakologi, där de flesta arbetar i en högteknologisk laboratoriemiljö, kommer du att vara ett av våra ansikten utåt i det viktiga mötet med patienten.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med god vana av venös och kapillär blodprovtagning.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara noggrann, flexibel och trivas i mötet med olika människor. Du är ödmjuk, bra på att samarbeta och kan hantera ett varierande arbetstempo. Tjänsten förutsätter att du förstår och talar svenska helt obehindrat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att snabbt komma in i arbetet.
Din kompetens
Som undersköterska till provtagningen klinisk kemi och farmakologi tar du ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer samtidigt är du noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard.
Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vikariatet startar enligt överenskommelse och planeras löpa på fram till och med den 14 augusti 2026. Arbetet kommer att utföras på dagtid 7.15 - 16.00.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Frågor om det dagliga arbetet: Processansvarig Helena Lekeby, 018 - 611 32 40
Generella frågor om anställningen: Avdelningschef Fredde Klintstrand, 018 - 611 42 19
Facklig kontaktperson, Kommunal, nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag.
Bifoga följande dokument:
• Ett CV och personligt brev
• Eventuellt bevis om skyddad yrkestitel
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Ersättning
