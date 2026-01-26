Vikarierande Undersköterska till Provtagningen, Klinisk kemi Borås
2026-01-26
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Enhetens laboratorier är placerade på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås respektive Skene och har totalt cirka 60 medarbetare (biomedicinska analytiker, undersköterskor, kemister, IT- och administrativ personal).
Det mindre laboratoriet i Skene bemannas dagtid, medan verksamheten i Borås pågår dygnet runt. Hos oss kommer du att arbeta i moderna lokaler i ett automatiserat högteknologiskt laboratorium.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete där du blir en del i ett engagerat team som stöttar varandra. Vi arbetar aktivt med förbättringsarbeten, där du som medarbetare har möjlighet att påverka och förbättra verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i provtagningen kommer du att arbeta med att ta blodprover på patienter. Vi tar även emot urinprover samt utför glukosbelastningar.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet från venprovtagning och/eller provhantering är meriterande.
Du tycker om att arbeta med människor. Du har förmåga att självständigt ansvara för arbetsuppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
9703193