Vikarierande undersköterska till Nattjänst i ordinärt boende
Norbergs Kommun / Undersköterskejobb / Norberg Visa alla undersköterskejobb i Norberg
2025-10-10
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Kommun i Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vill du vara en del av vårt engagerade team och vara med och forma framtidens vård och omsorg i ordinärt boende? Är du dessutom utbildad undersköterska, kom då och bli en del av oss.
Hos oss får du möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och våra arbetssätt. Vi tror på att varje person har något unikt att bidra med. Ditt och dina kollegors engagemang är vad som driver oss framåt.
Vi i hemtjänsten är Stjärnmärkta inom demensvården, jobbar utifrån Nära vård och IBIC (Individens behov i centrum). Vi arbetar även aktivt för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet genom digitalisering, optimerad planering, uppföljning och genomförandeplaner.
Tjänsten och arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska förmedlar du trygghet och säkerställer att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse, engagemang och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål.
Som undersköterska i ordinärt boende utför du största delen av ditt arbete i den enskildes hem utifrån beviljade insatser vilket innebär att du hjälper, motiverar och stödjer våra brukare med omvårdnadsinsatser utifrån deras individuella behov och önskemål. I arbetet ingår bland annat den personliga omvårdnaden och ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegation av legitimerad personal, men även att skapa en trygghet för våra brukare under natten.
Djur kan förekomma i brukarens hem
Kvalifikationer och kompetenser
Du ska vara utbildad undersköterska, meriterande är om du har tidigare erfarenhet av vårdyrket, demens, psykiatri och missbruk.
Vi söker dig som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar. Ditt främsta fokus är alltid att tillgodose behoven och skapa trygghet hos dem vi hjälper. Du trivs både med att samarbeta i team och att ta egna initiativ när det behövs. I ditt arbete är kommunikation och dokumentation av stor vikt, vilket innebär att du behöver behärska svenska språket i både tal och skrift.
Vi ser även att du har grundläggande kunskaper inom IT-verktyg för social dokumentation, planering, registrering och digital signering av ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Att arbeta på natten i ordinärt boende kräver att du har körkort då förflyttning mellan våra brukare sker med hjälp av bil.
Vad vi erbjuder
Utöver ett stimulerande arbete där din insats är värdefull, ges du som medarbetare i Norbergs kommun möjlighet att nyttja våra förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, förmånscykel och att lämna blod på betald arbetstid.
Norbergs kommun tillämpar rökfri arbetstid.Publiceringsdatum2025-10-10Övrig information
Arbetstiden är schemalagd nattetid
Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Bevis om skyddad yrkestitel ska bifogas i ansökan Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/54". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret, Vård och omsorg, Ordinärt boende Kontakt
Maria Furulind 0223-29115 Jobbnummer
9551997