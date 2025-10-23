Vikarierande underläkare till Värnamo sjukhus sommar 2026
2025-10-23
Värnamo sjukhus
Vi söker vikarierande underläkare till Värnamo sjukhus sommaren 2026. Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med våra verksamheter. Välkommen med din ansökan!
Din kompetens
För att jobba som underläkare krävs fullbordade studier på den svenska läkarutbildningen till och med tionde terminen med godkända kurser och prov. Om du läser din utbildning inom Europa krävs dessutom särskilt förordnande utfärdat av Socialstyrelsen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din ansökan ska bestå av:
• CV
• Personligt brev
• Minst två referenser
• Ladokutdrag (registreringsintyg samt resultatintyg) där det framgår vilken termin du går/avslutat samt hur många poäng du hittills har godkända.
Klinikerna som efterfrågar vikarierande underläkare för sommar 2026 är:
medicin- och geriatrikkliniken, kirurgkliniken, ortopedkliniken och psykiatriska kliniken (godkänd psykiatrikurs krävs).
Vänligen ange i din ansökan en rangordna av klinikerna i den ordning som motsvarar ditt intresse. Ange också i din ansökan hur många veckor du önskar arbeta. Klinikernas behov av vikarierande underläkare är vanligtvis 8-10 veckor.
Om du erbjuds underläkarvikariat kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Din blivande arbetsplats
Värnamo sjukhus är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Närmare 90 000 personer bor i sjukhusets upptagningsområde. Sjukhuset är ett av Sveriges största länsdelssjukhus. Här bedrivs specialiserad vård - planerad såväl som akut.
Värnamo sjukhus har cirka 110 vårdplatser, vilket innebär att det är precis lagom stort för att erbjuda en trivsam och samarbetsvänlig miljö dessutom med bredd på verksamheten. Vi har flera nyrenoverade vårdavdelningar, och vi har en modern OP/IVA enhet och ett lika modernt ambulansintag. Det pågår just nu stora om- och tillbyggnader av psykiatriklinikens lokaler.
Så här gör du om du är intresserad
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Pia Bolmgren Svensson, tfn 010 244 7081.
Sista ansökningsdag 23 november 2025.
Svar väntas kunna lämnas tidigast i mitten av december.
Välkommen med din ansökan!
