Vikarierande underläkare till Geriatriska kliniken och Närsjukvård öst
2026-03-25
Är du läkare i början av din karriär med helhetssyn och intresse för teamarbete? Välkommen med din ansökan till någon av våra kliniker med verksamhet i Västerås och Sala!
Hos oss får du en stimulerande tjänst med omväxlande arbetsuppgifter inom slutenvården. Vi arbetar i team med ett helhetsperspektiv kring patienten och värdesätter bra klinisk handledning och samarbete.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Som underläkare på våra avdelningar arbetar du tillsammans med ansvarig specialistläkare och övriga teamet som består av sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator samt logoped. Teamarbete innebär att vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna när vi arbetar patientcentrerat.
I arbetsuppgifterna ingår bedömning av patienter inklusive anamnestagning, fysisk undersökning och medicinsk bedömning samt insättande av behandling och uppföljning under vårdtiden. Samtal med patienter och närstående är en viktig del av arbetet. Dessa arbetsuppgifter samt tillhörande journalföring ger dig goda erfarenheter inför kommande AT eller BT.
Om arbetsplatsen
Geriatriska kliniken
Geriatriska kliniken är en specialistverksamhet som består av 3 enheter: Geriatrisk akutavdelning, Geriatrisk rehabavdelning samt Geriatriska mottagningen. Här bedriver vi vård med fokus på den äldre och sköra patienten samt kognitiva utredningar för alla patienter i Region Västmanland.
På Geriatrik akutavdelning möter du patienter som är direktinlagda från akutmottagningen samt patienter överflyttade från ortopedavdelningen efter akut höftoperation för postoperativt omhändertagande. Här arbetar vi heltäckande i team med patientfokus för våra sköra äldre med akut sjukdom, detta enligt arbetsformen Comprehensive Geriatric Assessment. På denna akutavdelning kommer du träffa på de flesta tillstånd som denna patientgrupp drabbas av, däribland akut hjärtsvikt, pneumoni, urinvägsinfektioner, akuta konfusionstillstånd, frakturer och endokrina sjukdomar såsom diabetes.
På Geriatrik rehabavdelning möter du patienter med stort behov av multiprofessionell rehabilitering efter hjärnskada eller annat tillstånd som resulterat i komplex vårdtid med behov av rehabilitering i efterförloppet. Dina uppgifter består i huvudsak i att tillsammans med din ansvariga specialist hålla patienten medicinskt stabil för att kunna möjliggöra den nödvändiga rehabiliteringen samt leda teamarbetet.
På båda avdelningar ansvarar du för 8 patienter tillsammans med din ansvariga specialistläkare.
Närsjukvård öst
Närsjukvård öst har verksamhet i både Sala och Västerås. Kliniken omfattar närsjukvård i form av närsjukvårdsavdelningar och närvårdsteam, specialiserad palliativ öppen- och slutenvård, rehabilitering och mottagningsverksamhet inom internmedicin. Som underläkare på kliniken arbetar du på våra tre vårdavdelningar - Avdelning 1 i Sala, Närsjukvårdsavdelningen (NÄVA) i Västerås och Palliativa avdelningen i Västerås.
Avdelning 1 och NÄVA är närsjukvårdsavdelningar för vuxna patienter med komplexa behov där helhetssyn är viktigare än organspecialistkompetens. Målet är att optimera vården med fokus på vad som gagnar individen, snarare än att maximera vårdens insatser. Detta innefattar en tydlig planering inför hemgång från sjukhus för att skapa trygghet för både patienten och för dem som ska ta över vården efter utskrivning. Båda avdelningarna består av 16 platser fördelade på två team, där läkarbemanningen utgörs av en överläkare och två underläkare.
Palliativa avdelningen består av 12 platser för patienter från hela Västmanland med specialiserade palliativa vårdbehov. På avdelningen kan patienter vistas kortare eller längre tid för hjälp med symtomlindring inför utskrivning, men många patienter kvarstannar också till döden. En överläkare och en underläkare bemannar avdelningen.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en slutförd läkarutbildning med erhållen examen. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom slutenvård är meriterande, även erfarenhet av journalsystemet Cosmic. Du har ett intresse och en förmåga att möta patienter i svåra situationer samt en vilja till att lära samt ett intresse för utveckling. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi ser att du är en stabil och trygg person som tar ansvar i ditt arbete och trivs att samarbeta i team med andra professioner. Du har ett respektfullt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och kollegor. Du väger samman komplex information, visar gott omdöme i beslut och agerande i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, vikariat, heltid.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 april 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9817592