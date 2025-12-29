Vikarierande underläkare till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
2025-12-29
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete.
Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken har vi en väldigt god arbetsmiljö samt ett varmt och öppet arbetsklimat med högt i tak. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, med sina cirka 160 anställda, är i dagsläget inne i en utvecklingsfas där vi tillsammans får möjlighet att påverka och utforma framtidens barnpsykiatri. Vill du vara med i arbetet för barn och ungdomar? Vi erbjuder en spännande arbetsplats med ett väldigt viktigt uppdrag och kollegor som har stor professionalitet och kompetens. Välkommen att bli en av oss!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som underläkare ingår du i barnpsykiatrins olika uppdrag främst inom öppenvård. I arbetsuppgifterna som underläkare inom barnpsykiatrin ingår medicinska och psykiatriska bedömningar, både akuta och icke akuta samt behandling av olika psykiatriska tillstånd med evidensbaserade metoder. Du kommer, tillsammans med andra professioner, arbeta med barn och ungdomar, deras familjer och nätverk för att få en helhetsbild över patientens situation och ge patienterna en så bra behandling som möjligt.
Arbetet sker dagtid samt jour/beredskapsarbete på kvällar/nätter/helger. Du ingår i något av våra team tillsammans med paramedicinsk personal. Du får handledning av specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.
Arbetsgrupp
Teamen består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator och psykolog. På mottagningen finns även dietist och fysioterapeut. Det finns en stor samlad kompetens och erfarenhet på kliniken.
Om dig
För att trivas hos oss tycker du om att arbeta i team samt är lugn och trygg. Vi ser med fördel att du har erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar samt att du har ett intresse av barn- och ungdomspsykiatri. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Vana av journalsystemet Cosmic är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
