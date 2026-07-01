Vikarierande underläkare Onkologimottagningen Östersunds sjukhus
Region Jämtland Härjedalen, Onkologimottagningen / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-07-01
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Vill Du göra skillnad i ditt arbete och påbörja din läkarbana under trygg handledning? Då tycker vi att Du ska söka jobbet som underläkare på vår onkologimottagning!
Vår onkologimottagning ansvarar för onkologisk vård och behandling till invånarna i Jämtland och Härjedalen. I uppdraget ingår både kurativ och palliativ vård och behandling samt uppföljning av dessa patienter. Vi har hög kompetens bland personalen på mottagningen med sjuksköterskor, undersköterska, och det finns såväl specialistkompetenta läkare som läkare under utbildning. På mottagningen har vi ett välfungerande system med kontaktsjuksköterskor. På kliniken finns ett cancerrehabteam. Vi samarbetar även tätt med Norrlands universitetssjukhus i Umeå, regelbundet kommer det onkologkonsulter från Umeå.
I nära anslutning till mottagningen ligger den palliativa vårdavdelningen med 8 vårdplatser. Där vårdas idag företrädesvis patienter med palliativa cancerdiagnoser. En del av mottagningens patienter är också anslutna till palliativ hemsjukvård. Mottagningen och avdelningen hör till Område Kirurgi och specialistläkare från våra onkologiska och palliativa enheter ansvarar för vården. Vid intresse ges möjlighet att auskultera på den palliativa vårdavdelningen.
Östersunds sjukhus är det enda i vår region och rymmer de flesta av sjukvårdens specialiteter. Region Jämtland Härjedalen är en av länets största arbetsgivare med cirka 4 200 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionens hälso- och sjukvård. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för både invånare och turister, i en region som erbjuder aktivitet och avkoppling med nära till natur och fjäll. Funderar du på att ta steget att flytta hit kan vi hjälpa dig med bostad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som läkare på mottagning, exempelvis undersöka och följa upp patienter, ge stöd till sjuksköterskor, signera och följa upp prov- och röntgensvar. De vanligaste diagnoserna på vår onkologimottagning är bröstcancer, gastrointestinal cancer, malignt melanom, prostatacancer och cancer i urinvägarna.Kvalifikationer
Du som söker är behörig legitimerad underläkare, dvs. du har svensk läkarlegitimation. Alternativt så har du läkarexamen eller har fullgjort minst termin 10 på läkarprogrammet i Sverige med godkända kurser och prov så att vi enligt Socialstyrelsens föreskrifter kan anställa dig på ett vikariatsförordnande som ej legitimerad underläkare. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Erfarenhet av arbete med onkologisk palliativ vård är meriterande. Mycket stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper såsom att du har förmåga att skapa en bärande relation med patienter och närstående, att du har lätt för att samarbeta i team på mottagning samt med övriga involverade kollegor inom sjukhuset, primärvården och den kommunala vården.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-02-28 .
Vikariat 6 månader med möjlighet till förlängning.
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C335012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta
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831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Onkologimottagningen Kontakt
Facklig läkarföreningen
Kevin Wahlberg kevin.wahlberg@regionjh.se 063150000 Jobbnummer
9986358