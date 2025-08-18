Vikarierande underläkare inför ST i klinisk fysiologi
2025-08-18
Är du legitimerad läkare med intresse för diagnostik, fysiologi och medicinteknik? Vi söker nu en vikarierande underläkare till klinisk fysiologi, med möjlighet till ST-tjänst.
Det här är en spännande möjlighet för dig som är nyfiken på specialiteten och ser en framtid inom området.
Din arbetsplats
Klinisk fysiologi är en del av Bild- och funktionsdiagnostik, tillsammans med radiologi och mammografi. Enheten ansvarar för att tillhandahålla klinisk fysiologiska undersökningar för hela Region Värmland.
Vi är cirka 32 medarbetare varav fem specialister och fem ST-läkare med varierande tid kvar av sin utbildning. Även en kardiolog arbetar hos oss på deltid. Våra biomedicinska analytiker, BMA, är organiserade i fem team; ultraljud hjärta, ultraljud kärl, allmän fysiologi, Neurofysiologi och nuklearmedicin. Flera BMA är svarsskrivande inom ultraljud hjärta, allmän fysiologi och ultraljud kärl.
Inom cardiac imaging, som är en stor del av verksamheten, har vi förutom ultraljud hjärta och hjärtscintigrafier dessutom MR hjärta och CT hjärta/kranskärl inom Bild- och funktion.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015. Inom några år planerar vi att starta PET/DT med FDG
Som underläkare hos oss får du möjlighet att delta i det kliniska arbetet och introduceras till olika undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi. Du arbetar nära specialister, ST-läkare och biomedicinska analytiker, och får en god inblick i specialiteten.
Arbetsuppgifterna anpassas efter din erfarenhetsnivå, med möjlighet till handledning och kompetensutveckling. För rätt person finns möjlighet att övergå till ST-tjänst inom klinisk fysiologi.
Tjänsten innefattar inte jourtjänstgöring
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med intresse för diagnostik, fysiologi och teknik. Då vi arbetar nära varandra i team är god samarbetsförmåga, flexibilitet, god stresshantering och lyhördhet viktiga egenskaper, samt ett intresse för utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
