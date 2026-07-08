Vikarierande speciallärare eller specialpedagog till Kristinegymnasiet
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Falun Visa alla speciallärarjobb i Falun
2026-07-08
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
er).
Kristinegymnasiet är en av Falu kommuns gymnasieskolor, strategiskt belägen i stadskärnan av Falun i det vackra läroverket. Arbetsplatsen kännetecknas av hög kompetens, drivkraft att utveckla, handleda och vägleda alla elever till en livslång lust att lära med fokus på att varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt under sin gymnasietid hos oss.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande specialpedagog/speciallärare för höstterminen 2026. Som specialpedagog/speciallärare är du en del av skolans elevhälsoteam och en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet. Tillsammans med elevhälsoteamet besöker du klasser i det främjande arbetet. Du arbetar också operativt med att stödja lärare i lärsituationen, där exempelvis lektionsobservationer är en viktig del. Du säkerställer att elever får rätt stöd och att lärare har rätt kunskap för att lägga upp undervisningen så att den blir tillgänglig för alla elever.
Tillsammans med elevhälsoteamet ansvarar du för att planera och driva arbetet gällande stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå, samt för elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärare och vårdnadshavare är du ett stöd vid anpassning av studierna för elever. Du upprättar åtgärdsprogram och gör utredningar, såsom pedagogiska kartläggningar, vid behov.
Du kommer att stötta elever med struktur, planering och studieteknik. Vi förutsätter att du har en god förtrogenhet med kompensatoriska hjälpmedel och kompetens vad gäller digitala lärverktyg.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare och har relevant erfarenhet av arbete som specialpedagog eller speciallärare på gymnasienivå.
Tidigare erfarenhet av läraryrket är ett krav, och det är meriterande om du har arbetat med gymnasieelever.
Du har dokumenterad erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram och genomföra pedagogiska utredningar, samt god kunskap om och praktisk erfarenhet av arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter eller utmaningar inom matematik.
Vi ser även att du har kunskap om, och erfarenhet av, språkutvecklande arbetssätt och att du drivs av att skapa förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som skapar goda relationer och har ett bra bemötande samt på ett flexibelt och inlyssnande sätt har förmåga att individanpassa ditt stöd utifrån elevernas behov. Du är förtroendeskapande och har ett genuint intresse för att varje elev ska utvecklas och växa. För att lyckas i tjänsten ser vi att du är initiativtagande, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga.
Avslutningsvis är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och god insikt om människors olika förutsättningar. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett coachande och handledande arbetssätt.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba med elever inom NPF och/eller har arbetat med elever som har annat modersmål än svenska.
Erfarenhet av samarbete med andra professioner såsom socialtjänsten, BUP mfl.
Är du den vi letar efter? Välkommen in med din ansökan!
Anställningsvillkor
Visstidsanställning på heltid från 2026-08-10. tom 2026-12-22
Kopior på lärarlegitimation och behörighetsförteckning lämnas i ansökan.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Vid eventuell intervju - medtag legitimation.
Vi önskar även att du kan meddela referenser under intervjun varav en ska vara en närtida chef.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare
Maria Celin maria.celin@falun.se Jobbnummer
9996738