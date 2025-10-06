Vikarierande specialist i allmänmedicin till Björkhagens HLM
2025-10-06
Välkommen till Björkhagens HLM!
Vi söker en engagerad specialist i allmänmedicin till vårt team
Är du en erfaren specialist i allmänmedicin som vill göra skillnad - och samtidigt bli en del av ett positivt och sammansvetsat team? Vi söker nu en kompetent och engagerad kollega som under en period kan förstärka vår verksamhet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med dedikerade och hjälpsamma kollegor, där teamkänsla och arbetsglädje är en självklar del av vardagen - även när tempot är högt. Vi värnar om en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö där du både får och förväntas bidra med din kunskap, ditt engagemang och din vilja att skapa värde för våra patienter.
Vi söker dig som är lyhörd, empatisk och har ett genuint intresse för att erbjuda högkvalitativ vård. Du har lätt för att samarbeta, ser styrkan i ett gott arbetsklimat och trivs i en roll där flexibilitet, ansvarstagande och en positiv inställning är viktiga delar av vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete inom det breda allmänmedicinska området där du får möta och konsultera patienter i alla åldrar och situationer.
Vi värnar god fortbildning och hög medicinsk kvalitet. Handledning av ST-läkare och AT läkare ingår i dina arbetsuppgifter.
Erfarenheter och Kvalifikationer
- Svensk läkarlegitimation
- Specialistkompetens inom allmänmedicin eller geriatrik
- Erfarenhet av att arbeta som allmänspecialist eller geriatriker
- Goda kommunikativa färdigheter
- Förmåga att samarbeta i team
Vad vi erbjuder dig som vikarie
- Möjligheten att arbeta i en stimulerande miljö med varierande arbetsuppgifter
- En arbetsplats med hög trivsel och stark teamkänsla
- Möjlighet att bidra till att skapa en meningsfull skillnad för våra patienter
Om du är redo att vara en del av vårt härliga team på Björkhagens HLM och vill bidra till att erbjuda högkvalitativ vård, så tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Mottagning
Björkhagens HLM finns på Halmstadsvägen 41 i Johanneshov. Linje 17, station Björkhagen. Verksamheten har ca 9 200 listade patienter och består av husläkarmottagning, lab, psykosocialt team, hemsjukvård och BVC. Personalgruppen omfattar ca 30 medarbetare som tillsammans bidrar till en trivsam och stabil arbetsplats.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Björkhagens Husläkarmottagning
