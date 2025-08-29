Vikarierande socialsekreterare till vuxenenheten i Partille kommun
Partille kommun, Social- och arbetsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Partille Visa alla socialsekreterarjobb i Partille
2025-08-29
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Social- och arbetsförvaltningen i Partille
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vill du komma till en arbetsplats där du kan påverka? Vill du jobba i en stabil organisation där du får utvecklas? Partille kommun är en lagom stor kommun som är lätt att överblicka. Vi har ett gott internt samarbete inom förvaltningen och med andra viktiga samarbetspartners. Vi är tillräckligt många för att kunna göra ett gott arbete och samtidigt tillräckligt få för att kunna samarbeta på ett smidigt sätt.
Vuxenenheten söker nu en socialsekreterare för ett vikariat, då en av våra medarbetare går på föräldraledighet. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete i en kompetent och stöttande arbetsgrupp, där du får möjlighet att bidra både till människors livssituation och till att forma och förbättra våra arbetssätt. Samtidigt får du goda möjligheter till egen utveckling i en miljö som uppmuntrar engagemang, reflektion och lärande.
Du blir en del av en positiv och erfaren arbetsgrupp som med stort engagemang driver arbetet framåt för vår målgrupp. Vuxenenheten består av cirka 17 medarbetare fördelade på flera team med olika specialistområden. Du kommer att tillhöra myndighetsdelen, där sju socialsekreterare och en metodstödjare arbetar utredande med fokus på skadligt bruk, beroende och våld i nära relationer. Enheten omfattar även ett boendeteam knutet till ett internt socialt boende med stöd, som dessutom arbetar uppsökande i både LVM- och vräkningsförebyggande uppdrag. Vidare finns en öppenvårdsmottagning samt ett team med särskild inriktning mot samsjuklighet. Tillsammans bildar vi en engagerad och kompetent helhet där samarbete, kunskapsutbyte och gemenskap är viktiga delar av det dagliga arbetet.
Din närmaste arbetsgrupp präglas av nära samarbete, hög kompetens och stort stöd både från kollegor, arbetsledare och enhetschef. Här finns utrymme för kollegialt lärande, gemenskap och arbetsglädje.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på vuxenenheten inom Social- och arbetsförvaltningen arbetar du med vuxna personer från 21 år och uppåt som befinner sig i en utsatt livssituation präglad av skadligt bruk, beroendeproblematik och även våld i nära relationer (VINR). Ditt uppdrag är att utreda behov, fatta beslut och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där varje individ ses som en aktiv part i sin förändringsprocess. Vi betonar det egna ansvaret och stärker den enskildes delaktighet genom att tillsammans utforma individuella lösningar som främjar självständighet och ett hållbart liv. Målet är alltid att hitta långsiktiga och hållbara insatser gärna hemmaplanslösningar som bygger på individens resurser och nätverk.
Arbetet är både omväxlande och samhällsviktigt, med stora möjligheter att göra konkret skillnad i människors liv. Samverkan är en viktig del av vardagen både med interna kollegor och med externa samarbetspartners såsom utförare, boenden, behandlingsaktörer, hälso- och sjukvård samt andra myndigheter. I ärenden där våld i nära relationer förekommer arbetar du tillsammans med andra professioner för att säkerställa trygghet, skydd och stöd för den som är utsatt.
Som utredande socialsekreterare har du en nära dialog med våra utförare och bidrar aktivt i arbetet med att utforma kreativa, individuellt anpassade insatser. Du har stor frihet att påverka hur du lägger upp dina arbetsdagar. För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi regelbunden metod- och processhandledning, mentorskap för nyanställda samt möjlighet till hemarbete när arbetet tillåter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning är meriterande, liksom erfarenhet av bedömningsmetoden ASI och datasystemet Treserva. För att lyckas i uppdraget behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
För att axla uppdraget behöver du kunna läsa av och anpassa dig snabbt till ändrade omständigheter och situationer. Du förväntas möta förändringar med en positiv inställning samt bidra till att driva långsiktigt och uthålligt förändringsarbete. Som person är du trygg i dig själv, prestigelös och har en positiv människosyn. Du har ett engagemang för målgruppen och en god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan planera, prioritera och driva dina egna ärenden självständigt samtidigt som du tar hjälp vid behov. Att tänka rätt insats i rätt tid och vara kostnadsmedveten är en självklar del av uppdraget. Personlig lämplighet är av stor vikt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Intervjuer är planerade från och med 16/9.
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Social- och arbetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Dražen Nogolica - för frågor om rekryteringen 031-792 13 57 Jobbnummer
9481804