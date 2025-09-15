Vikarierande socialsekreterare till vuxenenheten
2025-09-15
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att göra verklig skillnad för människor i behov av stöd? Vi söker nu en engagerad socialsekreterare till vår vuxenenhet.
Om rollen
Som socialsekreterare arbetar du med utredning och uppföljning av insatser för vuxna enligt SoL och LVM. Ditt arbete innebär att handlägga ärenden kopplade till skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer. Du upprättar utredningsplaner, genomför utredningar, presenterar lösningar och åtgärder samt följer upp resultaten för varje klient.
Samarbete och utveckling
Du kommer arbeta nära dina kollegor inom socialtjänstens olika enheter och bidra till att arbetet bedrivs rättssäkert, skyndsamt och effektivt alltid med individen i fokus. I rollen ingår även att tillsammans med kollegorna aktivt delta i vårt utvecklingsarbete, både internt och externt, för att skapa goda förutsättningar för Avesta kommuns medborgare.
Formella krav:
Socionomutbildning (eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig)
Socialrätt
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom den sociala vuxenvården
Erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet och kunskap om arbetsmetoder inom socialt arbete
