Vikarierande socialsekreterare till vuxenenheten

Avesta kommun, Omsorgsförvaltning / Socialsekreterarjobb / Avesta
2025-09-15


Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?

Beskrivning av arbetsuppgifter

Vill du arbeta med att göra verklig skillnad för människor i behov av stöd? Vi söker nu en engagerad socialsekreterare till vår vuxenenhet.

Om rollen

Som socialsekreterare arbetar du med utredning och uppföljning av insatser för vuxna enligt SoL och LVM. Ditt arbete innebär att handlägga ärenden kopplade till skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer. Du upprättar utredningsplaner, genomför utredningar, presenterar lösningar och åtgärder samt följer upp resultaten för varje klient.

Samarbete och utveckling

Du kommer arbeta nära dina kollegor inom socialtjänstens olika enheter och bidra till att arbetet bedrivs rättssäkert, skyndsamt och effektivt alltid med individen i fokus. I rollen ingår även att tillsammans med kollegorna aktivt delta i vårt utvecklingsarbete, både internt och externt, för att skapa goda förutsättningar för Avesta kommuns medborgare.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Kvalifikationer
Formella krav:

Socionomutbildning (eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig)

Socialrätt

B-körkort

Meriterande:

Erfarenhet av arbete inom den sociala vuxenvården

Erfarenhet av myndighetsutövning

Erfarenhet och kunskap om arbetsmetoder inom socialt arbete

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277635/2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Avesta kommun (org.nr 212000-2262)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning

Kontakt
Vikarierande enhetschef
Anton Sundin
anton.sundin@avesta.se
0226 - 64 50 37

Jobbnummer
9508690

