Vikarierande socialsekreterare till Utredningsenheten
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Katrineholm Visa alla socialsekreterarjobb i Katrineholm
2026-07-24
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Med anledning av kommande föräldraledigheter söker vi nu två engagerade socialsekreterare för vikariat till vår arbetsgrupp. Hos oss blir du en del av ett välkomnande team där vi värdesätter samarbete och där viljan och kompetensen finns att göra skillnad.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som barnutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till barn och deras föräldrar. Arbetet innebär att genom samtal och möten i olika konstellationer göra utredningar och bedömningar kring enskildas situation och eventuellt behov av stöd. Du dokumenterar och skriver dina utredningar i verksamhetssystemet Treserva. Vi har licens från Socialstyrelsen att utreda enligt BBiC, Barns Behov i Centrum och vi arbetar aktivt utifrån förhållningssättet Signs of Safety. Som utredare har du ett nära samarbete med andra enheter inom förvaltningen samt med externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och goda kunskaper i relevant lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård och unga (LVU). Du har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i både tal och skrift och är därmed van att dokumentera på ett tydligt och korrekt sätt. Du ska ha B-körkort för manuell växellåda då tjänsten kräver att du behöver kunna förflytta dig med bil. Det är önskvärt om du tidigare har erfarenhet av myndighetsutövning samt utredning av barn och unga. Erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety anser vi vara meriterande.
I rollen är det viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och att du självständigt fattar dina egna beslut. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter när förutsättningarna förändras. Rollen kräver att du är strukturerad och att du har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, samt hålla deadlines när det behövs. Det är också viktigt att du är trygg och stabil och har god självinsikt, samt kan skilja på det personliga och professionella i arbetet. Du behöver kunna skriva klart, tydligt och korrekt samt förstå komplicerade språkliga underlag i tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337085/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Johanna Säfström johanna.safstrom@katrineholm.se +4615057790 Jobbnummer
10010535