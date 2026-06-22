Vikarierande Socialsekreterare till Utredningsenhet Vuxen
Lunds kommun / Socialsekreterarjobb / Lund Visa alla socialsekreterarjobb i Lund
2026-06-22
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Då en av våra kollegor ska vara föräldraledig söker vi nu en vikarie till vår arbetsgrupp!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som utredande socialsekreterare arbetar du med att utreda, bevilja och följa upp insatser. Vi jobbar med genuint socialt arbete, tar oss tid för att möta människor, lyssna och se vad vi kan bidra med för att hjälpa människor till en förändring. Arbetet utförs självständigt och det ger dig möjlighet att själv strukturera och planera din dag. Vid behov genomförs arbetet i nära samarbete med kollega. Vi utgår från utredningsmetodik ASI (Addiction Severity Index) och RBM (risk, behov och mottaglighet).
Journalföring görs i Lifecare.
Möjlighet att arbeta hemifrån finns enligt överenskommelse och verksamhetens förutsättningar.
Vi söker dig
Vi söker dig med socionomexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning som har gett dig insikt och kunskap om detta område. Vi värdesätter att du kombinerar ditt engagemang med en lugn framtoning och har förmågan att prioritera och strukturera ditt arbete. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig när verksamhetens behov påverkar din planering. Har du erfarenhet och kunskap om utredningsmetodik ASI och RBM är det meriterande. Det är även meriterande om du är van att arbeta med Lifecare då det underlättar för dig att komma in i arbetet.
Du bemöter människor med respekt och hanterar din myndighetsroll ansvarsfullt genom att fokusera på och analysera den mest väsentliga informationen för att hantera dina ärenden i olika situationer.
Om arbetsplatsen
Utredningsenhet vuxen hanterar anmälningar och ansökningar från personer i åldern 25 år eller äldre. Målgruppen har olika grad av social problematik och skadligt bruk och beroende.
Arbetsgruppen består idag av 10 socialsekreterare. Du får en introduktion i arbetet, goda möjligheter till kompetensutveckling och stöd av dina kollegor, förste socialsekreterare och chef. Vår enhet präglas av en positiv anda och vi engagerar oss för att hitta det bästa stödet för våra brukare.
Om rekryteringsprocessen
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-19! Kandidater som är aktuella för intervju kommer att kontaktas under v.30.
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetarePubliceringsdatum2026-06-22Övrig information
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Om företaget
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
enhetschef
Sofia Ljungberg sofia.ljungberg@lund.se Jobbnummer
9971680