Vikarierande Socialsekreterare till Skolsociala teamet
2026-02-19
Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Kiruna kommun väljer att satsa på förebyggande och tidiga insatser för våra barn- och elever med syfte att främja en god skolnärvaro.
Skolsociala teamet är en ny verksamhet inom skola och socialtjänst med syfte att främja barns och elevers trygghet, delaktighet och möjlighet att lyckas med sin skolgång. Målgruppen kommer att vara förskolan till årskurs 3.
Teamet består av en representant från skolan och en representant från Socialtjänsten. Det skolsociala teamet ansvarar för att bygga broar mellan hem, socialtjänst och förskola/skola. Målet är att förskolan/skolan och socialtjänsten ska ges möjlighet att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för barn- och elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg miljö, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling.
Teamet har ett tvärprofessionellt arbetssätt där socialtjänsten kan bistå med förebyggande och tillitsskapande arbete i förskola/skola. Skolsociala team kan erbjuda stödinsatser till vårdnadshavare och underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt det enskilda barnet/ eleven.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
• Samverka med vårdnadshavare, socialtjänst, förskolan/skolans personal, elevhälsa och övriga funktioner.
• Tidigt identifiera barn och elever i behov av stöd, i dialog med vårdnadshavare och förskola/skola.
• Bidra med förskolans/skolans kompetens inom barn och familj i det förebyggande arbetet.
• Ge rådgivning, stöd och kortare insatser direkt till barn, elever och deras vårdnadshavare.
• Vid behov motivera och lotsa vidare till socialtjänstens ordinarie insatser.
• Bevaka och initiera insatser till grupper av vårdnadshavare
• Delta i och leda samverkansmöten med elevhälsan, socialtjänsten, förskolan/skolan och andra aktörer.
• Dokumentera och följa upp genomförda insatser enligt gällande lagar och riktlinjer.
• Aktivt bidra till att upprätta, utveckla och forma det skolsociala teamets arbetssätt och metoderKvalifikationer
Som socialsekreterare i det skolsociala teamet krävs socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsområde är meriterande. God kunskap om socialtjänstlagen (SoL), skollagen och sekretesslagstiftning är meriterande. Erfarenhet av samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer är meriterande. Förmåga att skapa tillitsfulla relationer med barn, ungdomar och föräldrar är meriterande.
Personliga egenskaper som är meriterande är:
• God samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens.
• Ha god förmåga att skapa goda relationer
• Engagerad i att utveckla förebyggande arbete för barn och unga.
• Flexibel och lösningsfokuserad
• Självständig och initiativtagande
Socialsekreterare i det skolsociala teamet kommer att organiseras under socialtjänstens Öppenvård med en gemensam arbetsplats i anslutning till Öppenvården och Familjecentralen. Teamet kommer att ges relevant handledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
