Vikarierande socialsekreterare till skadligt bruk och beroende
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Verksamhetsområdet vuxen och funktionsnedsättning är ett av sex områden inom socialtjänstavdelningen i Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.
Verksamhetsområdet består av 52 medarbetare och är indelade i fyra enheter: vuxenenheten, socialpsykiatriska enheten samt två enheter för funktionsnedsättning.
Vi strävar efter att ha en hög tillgänglighet och gott bemötande gentemot våra brukare, samarbetspartners och varandra. Vi uppmuntrar utvecklingsarbete och ser gärna att alla medarbetare är med och bidrar till att förbättra vår verksamhet.
Till områdets vuxenenhet söker vi nu en vikarierande socialsekreterare inom skadligt bruk och beroende då vi i enheten behöver förstärkning i och med fokus på omställning till framtidens socialtjänst.
Vi erbjuder
Vi sitter i fräscha lokaler i kontorslandskap i Garnisonen med närhet till Karlaplan och rekreationsområdet Djurgården. Vi har flextid och som anställd erbjuds du friskvårdsbidrag. Du erbjuds extern handledning med dina kollegor. Det är en kompetent arbetsgrupp där alla hjälps åt. Det dagliga arbetet leds av en gruppledare och en närvarande enhetschef.
Din roll
Som socialsekreterare inom gruppen skadligt bruk och beroende blir du en av sju socialsekreterare som utreder, bedömer och fattar beslut enligt SoL och LVM. Ärendena som inkommer till vuxenenheten är både ansökningar och orosanmälningar. Du arbetar med motivationsarbete och samverkar med andra både internt och externt såsom regionen, beroendevården och kriminalvården.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet inom myndighetsutövning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet inom myndighetsutövning beroende
Utbildning i ASI
Erfarenhet av stadens paraplysystem
Utbildning i motiverande samtal (MI)
Vi ser gärna att du är professionell och strukturerad i ditt arbetssätt. Det är viktigt att du är stabil och har en god samarbetsförmåga. Arbetet innebär möten med människor som många gånger befinner sig i krissituationer där du då behöver kunna vara lugn och kontrollerad i pressade situationer. Arbetet innebär samarbete med andra professionella men även anhöriga vilket gör att du behöver ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, vuxenenheten Kontakt
Laila Lindström laila.lindstrom@stockholm.se 08-50810306 Jobbnummer
9661661