Vikarierande Socialsekreterare till Relationsvåldsteamet
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2026-07-10
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på socialförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!
Välkommen att utvecklas med oss
Första linjens socialtjänst
Haninge kommun var tidig med att inrätta en Första linjens socialtjänst. Inom Första linjen har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall vara enkelt att komma i kontakt med socialtjänsten. En av många verksamheter som finns inom Första linjens socialtjänst är Relationsvåldsteamet.
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till Relationsvåldsteamet
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare i Relationsvåldsteamet är ditt huvudsakliga uppdrag att erbjuda våldsutsatta och våldsutövande vuxna personer stöd för att kunna leva ett liv fritt från våld. I uppdraget ingår att ge råd och stöd till, samt utreda ansökningar om stöd och skydd från, personer som är våldsutsatta eller våldsutövande i en nära relation eller i en hederskontext. Även personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuellt ändamål ingår i målgruppen.
Du arbetar med motivationsarbete, myndighetsutövning och enskilda stödsamtal. Kontinuerliga skyddsbedömningar och säkerhetsplaneringar ingår i arbetet. I uppdraget ingår även att ha barnfokus och bedöma konsekvenser för eventuella barn vid beslut. Du samverkar med interna och externa samarbetspartner utifrån aktuella behov.
Vi är måna om att erbjuda hög tillgänglighet och tillsammans med kollegor ansvarar du för teamets mottagningstelefon och mail. Genom att samla myndighetsutövning och samtalsstöd inom samma team erbjuds korta beslutsvägar och sammanhållet stöd för målgruppen.
Tjänsten är ett vikariat på ett år.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig med erfarenhet av arbetet med målgruppen samt erfarenhet från myndighetsutövning och arbete med stödsamtal.
Vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande av våra medborgare, samarbetspartners och varandra. För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare som trivs med att arbeta i ett team, men du behöver även vara trygg i att arbeta självständigt i dina ärenden. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och du förväntas ta en aktiv del i att driva och utveckla arbetet mot uppsatta mål inom teamet.
För tjänsten krävs att du har:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Erfarenhet av arbete med våldsutsatta och våldsutövande personer
Erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet av att arbeta med stödsamtal
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom Samtal om våld och Samtal om frihet
Utbildning i FREDA
Utbildning i PATRIARK
Erfarenhet av att arbeta med ISU
Erfarenhet av att arbeta med FIT (Feedback Informed Treatment)
Din kompetens:
Uppdraget innebär att delvis arbeta med akuta situationer vilket kräver att du är flexibel samt kan organisera, avgränsa och prioritera i dina arbetsuppgifter.
Vid rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation
Du är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga
Du driver på ett självgående och ansvarsfullt sätt dina uppgifter framåt
Du är stresstålig och har förmåga att hantera akuta situationer
Du har kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
Det här kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande, viktigt och spännande arbete som engagerar och utmanar. Relationsvåldsteamet består av 5 engagerade kollegor med mycket kompetens och erfarenheter. Arbetet i teamet leds av gruppledare och teamet har regelbunden handledning och schemalagd metodtid. Möjlighet till visst distansarbete finns.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Södermalm. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Har du frågor kring tjänsten, maila gärna, men frågor kommer att besvaras först efter den 10 augusti.
Helena Svedgård- Enhetschef: helena.svedgard@haninge.se
Ellen Sjaunja, Gruppledare: ellenanna.sjaunja@haninge.se
Intervjuer sker löpande, så ansök redan idag!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg, Första linjen socialtjänst Kontakt
Enhetschef
Helena Svedgård helena.svedgard@haninge.se 08-6067314 Jobbnummer
9998830