Vikarierande Socialsekreterare till Relationsvåldsteamet
2025-10-31
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Första linjens socialtjänst
Haninge kommun anpassar sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst.
Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten. Sedan drygt två år tillbaka ingår Relationsvåldsteamet i Första linjens socialtjänst.
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till Relationsvåldsteamet
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare i Relationsvåldsteamet är ditt huvudsakliga uppdrag att erbjuda våldsutsatta och våldsutövande vuxna personer stöd för att kunna leva ett liv fritt från våld. I uppdraget ingår att ge råd och stöd till, samt utreda ansökningar om stöd och skydd från, personer som är våldsutsatta eller våldsutövande i en nära relation eller i en hederskontext. Även personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuellt ändamål ingår i målgruppen.
Du arbetar med motivationsarbete, myndighetsutövning och enskilda stödsamtal. Kontinuerliga skyddsbedömningar och säkerhetsplaneringar ingår i arbetet. I uppdraget ingår även att ha barnfokus och bedöma konsekvenser för eventuella barn vid beslut. Du samverkar med interna och externa samarbetspartner utifrån aktuella behov.
Vi är måna om att erbjuda hög tillgänglighet och tillsammans med kollegor ansvarar du för teamets mottagningstelefon och mail. Genom att samla myndighetsutövning och samtalsstöd inom samma team erbjuds korta beslutsvägar och sammanhållet stöd för målgruppen.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig med erfarenhet av arbetet med målgruppen samt erfarenhet från myndighetsutövning och arbete med stödsamtal.
Vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande av våra medborgare, samarbetspartners och varandra. För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare som trivs med att arbeta i ett team, men du behöver även vara trygg i att arbeta självständigt i dina ärenden. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och du förväntas ta en aktiv del i att driva och utveckla arbetet mot uppsatta mål inom teamet.
För tjänsten krävs att du har:
- Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig
- Erfarenhet av arbete med våldsutsatta och våldsutövande personer
- Erfarenhet av myndighetsutövning
- Erfarenhet av att arbeta med stödsamtal
Det är meriterande om du har:
- Utbildning inom Samtal om våld och Samtal om frihet
- Utbildning i FREDA
- Utbildning i PATRIARK
- Erfarenhet av att arbeta med SU Kvinnofrid och/eller SUV
- Erfarenhet av att arbeta med FIT (Feedback Informed Treatment)
Din kompetens:
Uppdraget innebär att delvis arbeta med akuta situationer vilket kräver att du är flexibel samt kan organisera, avgränsa och prioritera i dina arbetsuppgifter.
Vid rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
- Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation
- Du är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga
- Du driver på ett självgående och ansvarsfullt sätt dina uppgifter framåt
- Du är stresstålig och har förmåga att hantera akuta situationer
- Du har kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
Det här kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande, viktigt och spännande arbete som engagerar och utmanar. Relationsvåldsteamet består av 5 engagerade kollegor med mycket kompetens och erfarenheter. Arbetet i teamet leds av gruppledare och teamet har regelbunden handledning och schemalagd metodtid. Möjlighet till visst distansarbete finns.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Södermalm. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Helena Svedgård- Enhetschef Telefonnummer: 08-606 73 14 eller helena.svedgard@haninge.se
Ellen Sjaunja, Gruppledare 08-606 52 33 eller ellenanna.sjaunja@haninge.se
Intervjuer sker löpande, så ansök redan idag!
