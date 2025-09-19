Vikarierande socialsekreterare till relationsvåldsteamet
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vi söker en vikarierande socialsekreterare till relationsvåldsteamet.
Tjänsten är placerad på enheten för ekonomiskt bistånd och relationsvåld och förväntas pågå fr.o.m. 2025-10-20 t.o.m. 2026-09-06. Enheten består av relationsvåldsteamet och utredningsgruppen för ekonomiskt bistånd. På enheten arbetar totalt femton personer, inklusive enhetschef och mentor, och vi arbetar teambaserat med ett familjeorienterat synsätt för att hjälpa människor till ett självständigt liv.
Hos oss får du ett viktigt arbete som verkligen gör skillnad för stockholmarna! Vi sitter i stadsdelsförvaltningens huvudkontor, beläget precis vid tunnelbanestationen Björkhagen. Det finns möjlighet till parkering några hundra meter från kontoret.
Vi erbjuder
Våra verksamheter präglas av närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap. Staden som arbetsgivare erbjuder goda avtal. Du har möjlighet att växla in semesterdagstillägget till extra semesterdagar, du får sommararbetstid och friskvårdsbidrag. Du kan också köpa träningskort till stadens alla träningsanläggningar till ett mycket förmånligt pris.
På enheten ekonomiskt bistånd och relationsvåld erbjuder vi dig dessutom:
En introduktion som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter.
En tillgänglig chef som stöttar din utveckling.
Tillgång till stadens utbildningar för socialsekreterare Kollegialt stöd genom veckovis ärendedragning men också enskilt stöd i ärenden från mentor och chef.
Professionell utveckling genom extern handledning.
Ett meningsfullt och stimulerande arbete där du kan göra skillnad i människors liv!
Din roll
Relationsvåldsteamet ansvarar för myndighetsutövningen gällande vuxna som är utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld samt prostitution eller sexuellt våld oberoende av relation till den som utövar våldet. Vi arbetar även med personer som utövar våld i nära relation med syfte att bevilja stödinsatser för att våldet ska upphöra.
Arbetsuppgifterna består primärt av att ta emot ansökningar och anmälningar gällande stöd och skydd, genomföra utredningar och bedöma stödbehov, fatta beslut och följa upp beviljade insatser. Relationsvåldsteamet har en tät samverkan med socialsekreterare inom andra verksamhetsområden samt med Relationsvåldscentrum.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är lugn och stabil i stressiga situationer
kan prioritera och strukturera
har en god samarbetsförmåga med klienter, arbetskamrater och samverkanspartners
kan arbeta självständigt och ta ansvar för egna beslut
har ett professionellt bemötande och förhållningssätt
har en förmåga att skapa kontakt med utsatta individer
har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift samt har datorvana
Det är ett krav att du har:
Socionomexamen.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens ansvarsområde.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
Erfarenhet av utredningsverktygen FREDA och PATRIARK.
Vi kommer att intervjua löpande, så varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Ekonomiskt bistånd och relationsvåld Kontakt
Sami Hentunen, enhetschef sami.hentunen@stockholm.se 08-50815354 Jobbnummer
9518108