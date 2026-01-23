Vikarierande socialsekreterare till område barn och ungdom
2026-01-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Farsta stadsdelsförvaltning erbjuder en attraktiv arbetsplats där du omges av engagerade, hjälpsamma och kunniga kollegor.
Du erbjuds möjlighet till flexibel arbetstid. Stadens medarbetare har rabatterade avgifter på ett antal tränings- och friskvårdsanläggningar, varav flera belägna i stadsdelen. Arbetsplatsen är centralt belägen i lokaler i Farsta centrum nära T-banan, nära till restauranger och ett stort affärsutbud.
Avdelningen individ- och familjeomsorg arbetar med olika former av stöd och service till invånarna. Avdelningen har sedan 1 januari 2025 en ny organisation och är uppdelad i fyra områden, Främjande och förebyggande, Barn och ungdom, Vuxna och Utförare inom socialpsykiatrin och funktionsnedsättning. Inom område Barn och ungdom ingår enheterna Mottagning barn och ungdom, Barn, Ungdom och Familjevård. Området barn och ungdom har stöd av 1 verksamhetsutvecklare. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till område barn och ungdom, barn med anledning av föräldraledigheter. Inom området arbetar vi tillsammans i ärenden över grupp/ enhetsgränserna. Arbetsmiljön upplevs som mycket god och det råder en positiv utvecklingsanda och hjälpsamhet i området. I utredningsgrupperna barn, får du nära arbetsledning av erfaren gruppledare samt enhetschef. Som socialsekreterare i utredningsgrupperna arbetar du med barn och deras föräldrar. Med stöd från din gruppledare följer du de processer och riktlinjer som finns för att bedriva en rättssäker myndighetsutövning. Du utreder barnens behov av skydd och stöd tillsammans med din medhandläggarkollega. Du arbetar utifrån grundprinciperna Risk-Behov-Mottaglighet (RBM). Du analyserar och bedömer behov av insatser och följer upp beviljade insatser. I ditt arbete ingår att samarbeta med andra professionella både inom enheten, inom förvaltningen och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga. Kunskaper i verksamhetssystemet Paraply är önskvärt. Du har mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och söker följande egenskaper: engagemang, god samarbetsförmåga och lösningsorienterad. Du är strukturerad i ditt arbetssätt. Då arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
