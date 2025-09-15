Vikarierande Socialsekreterare till Mottagningsgrupp barn, unga och vuxna
2025-09-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Första linjens socialtjänst
Haninge kommun anpassar sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst.
Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten. Som ett led i att samla första linjens socialtjänst har vi en gemensam mottagning för barn och unga samt för vuxna.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare i mottagning barn, unga och vuxna är ditt huvudsakliga uppdrag att ta emot och göra bedömningar av inkomna orosanmälningar och ansökningar rörande barn och unga samt vuxna. Uppdraget innebär även att ge råd och erbjuda konsultation till föräldrar, anhöriga och personer som har oro för barn och vuxna i sin närhet.
Teamet använder Signs of Safety som arbetssätt. I uppdraget ingår samverkan med interna och externa samarbetspartners samt att bemöta våra medborgare med professionalitet och respekt.
Denna tjänst är ett vikariat på 1 år.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är utbildad socionom som har kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning för barn och unga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med vuxna med beroende. Vi söker dig som vill utvecklas och även bidra med ditt kunnande och engagemang. Här ges du förutsättningar att tillsammans med engagerade och kunniga kollegor göra en god insats för Haninges barn och deras föräldrar samt för vuxna. Vi är socialtjänstens ansikte utåt och arbetar aktivt med att alla medborgare ska få rätt stöd i rätt tid.
- Socionomexamen
- Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning barn och unga.
- Erfarenhet av arbete med vuxna med beroende är meriterande.
- Erfarenhet och förmåga att göra akuta bedömningar och tillsammans med kollegor och gruppchef planera och hantera akuta insatser.
- Du är stresstålig och har förmåga att hantera akuta situationer.
- Kunskap och erfarenhet av BBIC
- Kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
- Kunskap och erfarenhet av Signs of Safety
Din kompetens
- Uppdraget innebär att arbeta med akuta situationer vilket kräver att du är flexibel samt kan organisera, avgränsa och prioritera i dina arbetsuppgifter
- Vana av att ha många kontaktytor
- Vara förtroendeingivande och ha god samarbetsförmåga.
- Lyhörd och tydlig i din kommunikation
- Lätt för att skapa goda relationer
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med bra struktur, rutiner och kollegor som är erfarna, trevliga och engagerade. Teamet består av 12 socialsekreterare, en senior socialsekreterare, två administrativa assistenter och en enhetschef. Teamet har handledning.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/540".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Socialförvaltningen, IOF, Första linjen socialtjänst
Jennie Liljegren Adelöw 08-6067192
9508680