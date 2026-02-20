Vikarierande socialsekreterare till mottagning vuxna
2026-02-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Tjänsten som socialsekreterare är placerad på Mottagning vuxna.
Enheten består av en mottagningsfunktion som arbetar med vuxna personer som ansöker om stöd från socialtjänsten eller där det inkommit oro (ekonomiskt bistånd, beroende, socialpsykiatri, kriminalitet samt våld i nära relationer), ett relationsvåldsteam, sociala insatsgruppen för vuxna samt hyresrådgivare som arbetar vräkningsförebyggande. Totalt består enheten av tjugo medarbetare inklusive enhetschef och gruppledare.
Vi söker en socialsekreterare till ett vikariat på ett år med tillträde i juni.
Mottagning vuxna erbjuder en lätt tillgänglig och sammanhållen socialtjänst genom en väg in oavsett målgruppstillhörighet. Arbetsplatsen präglas av högt engagemang hos både medarbetare och chefer. Vi har nedskrivna och väl utarbetade arbetsprocesser med tillhörande rutiner, styr- och stöddokument som är till stor hjälp i det dagliga arbetet, speciellt när du kommer som ny till oss. Vi testar gärna nya arbetssätt och arbetar strukturerat med att ta tillvara på medarbetarnas idéer om hur vi kan utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
• En chef som stöttar din utveckling. Det gör jag genom att kontinuerligt var 8:e vecka följa upp din arbetssituation tillsammans med dig och där vi gör en plan kring din utveckling
• En arbetsplats som strävar efter balans mellan arbete och privatliv med flexibel arbetstid.
• En introduktion som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter för att på bästa sätt ge dig rätt arbetsförutsättningar och en hållbar arbetssituation
• Kollegialt stöd genom veckovis ärendedragning men också enskilt stöd i ärenden från närmsta gruppledare
• Professionell utveckling, genom bland annat extern handledning och deltagande i MI-utbildning och efterföljande MI-grupp
• Ett meningsfullt och stimulerande arbete där du kan göra skillnad
• Möjlighet att vara med i vår förändringsresa i omställningen till ny socialtjänstlag
• Friskvårdsbidrag
• Ljusa lokaler, nära till shoppingcentrum och 5 minuters avstånd till vatten och grönområden
Din roll
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med klienten i centrum. Du arbetar med en bred målgrupp och kommer i kontakt med arbetslöshet, beroende, långvarig psykisk ohälsa, sjukskrivna, våld i nära relationer och kriminalitet med mera. Ditt uppdrag är att göra tillhörighetsutredningar, ta emot och utreda ansökningar eller inkommen oro för vuxna personer utifrån ekonomiskt bistånd, beroende, socialpsykiatri, våld i nära relationer samt personer som vill lämna en kriminell livsstil.
Du arbetar tätt tillsammans med dina kollegor i mottagningsfunktionen och ni har rullande schema för beredskap. Arbetet innebär även att ha en rådgivande funktion för både medborgare och kollegor samt arbeta motiverande och uppsökande mot de medborgare som är i behov av stöd från socialtjänsten. Du har god kännedom om vilka insatser som ges utan behovsprövning i staden och lotsar medborgaren rätt utifrån dennes behov.
Din kompetens och erfarenhet
• Socionomexamen
• Aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, gärna i mottagningsfunktion
Det är meriterande om du också har:
• Aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom beroende och/eller socialpsykiatri
• MI-utbildning
• Erfarenhet av att delta i/leda SIP-möten
Vi söker dig som kan utrycka dig väl i tal och skrift, arbetar självständigt och strukturerat, har god tillgänglighet och service, är lugn och stabil samt har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du passar bra in i arbetsgruppen.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
