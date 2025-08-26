Vikarierande Socialsekreterare till försörjningsstöd/ ViNR
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Vi söker en vikarierande socialsekreterare till Vuxengruppen med inriktning försörjningsstöd och ViNR då en av våra kollegor gått på föräldraledighet. Tjänsten avser heltid, vikariat under perioden 250909-260831 dvs 1 år.
Vi söker en socialsekreterare som brinner för det sociala arbetet inom försörjningsstöd och ViNR. Du utreder och bedömer behov av insatser och vård enligt SoL, LVU och LVM. Du har ett genuint intresse för uppdraget att tillsammans med individen arbeta för att denne ska erhålla motivation och stöd och för att uppnå en fungerande tillvaro med bl a egen inkomst samt skälig levnadsnivå i övrigt.Kvalifikationer
För arbetet krävs socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Det bedöms meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete inom socialtjänsten. Helhetssyn och förmåga att få delar att samverka är viktiga egenskaper, liksom engagemang och utvecklingsbenägenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund RASK där respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är ledorden.
Vi har många olika förmåner, där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar, möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar. Du kan anpassa dina arbetstider genom flextid eller årsarbetstid vilket gör det mer fördelaktigt att få till livspusslet och fritid. Det finns delvis möjlighet att arbeta hemifrån, när det fungerar för verksamheten
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finsk, samiska och /eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vid rekrytering av socialsekreterare finns möjligheten att ta del av en rekryteringsförmån bestående av dels en bonus, dels hjälp till stöd att erhålla billigt boende. Vi berättar mer om detta vid anställningsintervjun.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
