Vikarierande socialsekreterare till Familjehemsenheten
2025-09-25
Hos oss på Familjehemsenheten får du ett spännande, viktigt och utvecklande jobb.
Vi söker dig med engagemang för barn och unga som bor i familjehem. Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktigt för oss och det ställer krav på en fungerande handläggning.
Vi söker nu vikarie för kollegor som kommer vara tjänstlediga under en längre tid.Dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter är att vara myndighetsutövande socialsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga. Du kommer att ha ett nära samarbete med socialsekreterare på Resursenheten, som har det övergripande ansvaret för de familjehem som barnen är placerade i. Målsättningen är att du som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån barnets behov. Du kommer ha tät kontakt med barnet i familjehemmet men också med biologiska föräldrar, skola, hälsovård, familjehem med flera.
Som anställd på Familjeavdelningen erbjuds ett gediget introduktionsprogram för nyanställda där grundutbildning i Signs of Safety ingår. För nya socionomer erbjuds Yrkesresan.
När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du stegvis kommer in i arbetet. Vi har förutom en enhetschef, två ärendehandledare på enheten som vägleder och handleder dig i ditt vardagliga arbete. Utöver detta kommer du att få ett stabilt och härligt gäng att lära känna och jobba med. Vi har fina ändamålsenliga lokaler i centrala Karlstad som gör att vi trivs på arbetet.
Vill du veta mer om oss gå in på nedanstående länk:https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterareKvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, med myndighetsutövning och familjehemsvård är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, kreativt tänkande samt förmåga att arbeta självständigt när det behövs. Duktig på att strukturera och samordna arbetet och att uttrycka sig väl i tal och skrift.
B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.
Visstid 12 månader.
1-2 tjänster.
Intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstiden.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
