Vikarierande socialsekreterare till enhet vuxen
2026-03-06
Vill du vara med och utveckla och förändra stödet till personer med skadligt bruk och beroende som bor i Falköpings kommun?
På grund av en längre sjukskrivning söker vi en vikarierande socialsekreterare som vill vara med och göra verklig skillnad.
Hos oss arbetar du med vuxna personer som har skadligt bruk, beroendeproblematik eller befinner sig i social utsatthet, exempelvis bostadslöshet eller våldsutsatthet. Här finns en möjlighet för dig som vill ha ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till förändring för människor i behov av stöd.
Vilka är vi?
Enhet vuxen består av medarbetare som arbetar med att utreda och utföra stöd till vuxna. I kommunen finns ett HVB-hem som vänder sig till personer med skadligt bruk/beroende. Det finns också ett Rådgivningscentrum med sex anställda behandlare som arbetar både med service- och behovsprövade insatser. Tillsammans bildar vi en helhet från det förebyggande och uppsökande arbetet till utredning och behandlande insatser. Som medarbetare kan du förvänta dig tät daglig samverkan med flera olika yrkesroller med olika uppdrag, där du blir en viktig del.
Socialkontoret är beläget i nyrenoverade lokaler med närhet till Falköpings tågstation. Som anställd får du tillgång till friskvårdsbidrag alt. friskvårdstimma, ett förmånligt flextidsavtal och möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som socialsekreterare är din roll att möta enskilda personer där du handlägger ärenden, utreder, fattar beslut och följer upp beslutade insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) samt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Samverkan med interna och externa parter är centralt.
Enheten präglas av ett stort engagemang och hög kompetens för såväl målgruppen som socialt arbete. Enhetens arbete leds av en enhetschef, 1:e socialsekreterare samt arbetsledare. Det skapar förutsättningar för att du kan få ett gott stöd i ditt dagliga arbete. Verksamheten skapar vi gemensamt och vi värdesätter samarbete, öppenhet och trygghet, vilket skapar en kultur av tillit.
Som en del av vårt team har du stor möjlighet att göra skillnad för våra medborgare, men också utveckla din professionella kompetens i yrket.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete som socialsekreterare för målgruppen är meriterande.
I tjänsten ingår en del resor, vilket gör att B-körkort är ett krav.
Utöver formell kompetens lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett tydligt klientperspektiv och värnar om ett professionellt och respektfullt bemötande. Du bygger goda relationer, samarbetar väl både internt och externt och har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Du arbetar strukturerat, planerar ditt arbete effektivt och kan hantera komplexa situationer.
Det kan finnas möjlighet till förlängning, ytterligare information ges vid en ev intervju.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2026-03-06
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Elin Eriksson 0515885320 Jobbnummer
9780980