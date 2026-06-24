Vikarierande Socialsekreterare inom Försörjningsstöd i Ockelbo kommun
Ockelbo kommun, Individ- och familjeomsorgen / Socialsekreterarjobb / Ockelbo Visa alla socialsekreterarjobb i Ockelbo
2026-06-24
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I Ockelbo kommun arbetar omkring 500 medarbetare tillsammans för att skapa en bra vardag för kommunens invånare. Med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka får du vara med och utveckla både verksamheten och kommunen. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, personalstöd via Falck och möjlighet till semesterdagsväxling. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för både utveckling i arbetet och balans mellan arbetsliv och privatliv.
Välkommen till Ockelbo – en plats att växa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vill du som är socionom känna att du kan göra skillnad i ditt dagliga arbete?
Hos oss är det möjligt. Vi har ett gott arbetsklimat och en balanserad arbetsbelastning som tillåter oss att gå hem med gott samvete efter dagens slut.
Du kommer att arbeta med utredningsarbete gällande försörjningsstöd i första hand men det kan förekomma arbete med andra uppgifter enligt SoL. I ditt arbete och i ditt ansvar ingår även samverkan med externa samarbetspartners. Regelbunden handledning finns och möjligheter till individuell kompetensutveckling. Vi använder datastöd i form av CGI Treserva dokumentationssystem.
Kontinuitet är en annan av våra styrkor, vi har möjlighet att följa ett ärende hela vägen fram. Arbetsledningen försöker vara närvarande, stöttande och uppmuntrar till kompetensutveckling och nytänkande. Du kommer ha tillgång till extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning och gärna erfarenhet av individ- och familjeomsorgens olika verksamhetsområden. Dina personliga kvalifikationer, förmåga till ett gott bemötande, att göra kloka bedömningar och att bidra med en god anda i gruppen lägger vi stor vikt vid.
Vi ser det som en fördel om du har B-körkort.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med möjlighet till förlängning. Tillträde är från 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Från 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2026-12-31 .
Till intervjun behöver du ta med giltigt pass eller nationellt id-kort. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Detta gör vi för att säkerställa din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige.
Enligt kommunens beslut om registerkontroll ska den som erbjuds anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan tecknas. För vissa befattningar kan säkerhetsprövning komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta ansvarig kontaktperson för information om hur du ansöker. I övrigt sker ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbo Kommun
(org.nr 212000-2288)
Södra Åsgatan 30D (visa karta
)
816 30 OCKELBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ockelbo kommun, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Enhetschef IFO
Nedzad Lujinovic nedzad.lujinovic@ockelbo.se 0297-55567 Jobbnummer
9977312